„Pozor, Slavie celkem v klidu vyřadila Leicester, tým ze špičky Premier League,“ připomněl kouč Rangers Steven Gerrard.

Bývalá superstar Liverpoolu se tak přidala do zástupů osobností či médií chválících mančaft vedený trenérem Jindřichem Trpišovským. Kdy zněla obdivná slova nejzvonivěji?

Případ Sevilla

Byl to první velký skalp Trpišovského party. V březnu 2019 (předevčírem to bylo dva roky) vyhnala z Evropské ligy obhájce titulu a postoupila do čtvrtfinále.

„Sevilla se loučí nejkrutějším možným způsobem, ale také po právu,“ napsal deník El País. Připomněl tak, že Pražané dali rozhodující branku v poslední minutě prodloužení. „Trpišovský měl plán a jeho fotbalisté ho plnili dokonale,“ uvedl s obdivem deník El Mundo.

Nebyla to zdaleka poslední poklona pro trenéra.

Případ Chelsea

Po Seville přišel v dubnu 2019 gigant z Londýna. Konec nadějí, ale také úchvatné momenty při druhém utkání. Zaprvé dvě střely země – vzduch – síť v podání Petra Ševčíka. „Kdo je, sakra, Ševčík? Kupte ho!“ psali fanoušci Chelsea na Twitter.

Slavii se poklonil také tehdejší kouč Blues Maurizio Sarri: „Za posledních dvacet let jsem nezažil tak fyzicky nadupaného soupeře. Takové nasazení, takové zrychlení, tolik naběhaných metrů ve sprintu.“

Angličany rovněž oslnil chorál slávistického kotle po vypadnutí. „Fanoušci svoji soutěž v Evropské lize dnešním výkonem již definitivně vyhráli. Neskutečné!“ napsal na Twitter šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Případ Barcelona

V listopadu 2019 přišla srážka se jménem největším. V Lize mistrů uhráli slávisté remízu na Camp Nou, gólmana Pražanů Ondřeje Koláře nepokořil ani sám Lionel Messi. Katalánský deník Sport byl kritický: „Trpišovský svlékl Barcu do naha.“

„Slavia je skvělý tým, a to nejen proto, jak odehrála zápasy s námi. Stejně hraje i ve své lize. Málokdo vydrží její tempo,“ uznal také kouč Ernesto Valverde. „Obrana Barcelony si musela připadat, že se na ně valí jezdci Apokalypsy,“ vyzdvihl deník El Mundo odvahu červenobílých. Zase nebyl první ani poslední.

Případ Leicester

Únor 2021 a již připomínaný postup přes Lišky. „Slavia si zcela zasloužila právo oslavit historicky první výhru v Anglii,“ napsal The Guardian.

Dva góly, skvělá taktika… „Ano, postoupil lepší tým,“ uznal kouč Leicesteru Brendan Rodgers.