Tuguldur Gantogtok. Že vám tohle jméno nic neříká? Tak zpozorněte. Teprve osmnáctiletý fotbalista je historicky prvním mongolským hráčem, který nastoupil v české první lize. Stalo se tak v dresu Českých Budějovic.

Tuguldur Gantogtokh se v dresu Dynama stal historicky prvním mongolským fotbalistou, který nastoupil v české I. lize.který | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

S fotbalem Tugi, jak ho jeho noví spoluhráči po příchodu do dorostu Dynama překřtili, začal doma v Mongolsku v FC Arvis Ulánbátar. Čtyři zápasy odehrál i za reprezentaci Mongolska U16 a před čtyřmi roky se i s celou rodinou z Mongolska přestěhoval do Česka, kde tou dobou žila jeho teta.

Po příchodu do Tábora se hlásil s kopačkami v tamním Meteoru, kde kopal nejdříve za mládežnické týmy, ale už v šestnácti letech začal hrát i za rezervu Meteoru v okresním přeboru mužů.

A protože střílel i za muže góly jako na běžícím pásu, na přelomu let 2021 a 2022 dostal laso z jihočeské metropole do akademie mládeže prvoligového Dynama. „Já nabídka? A Budějovice? To přece je liga, velká radost, já vůbec nečekal,“ říkal Tugi lámanou češtinou v rozhovoru pro Deník.

Jak říká, začátky v Dynamu pro něj nebyly snadné, ten skok že byl hodně velký. Taky ale dodal, že si brzy zvykl a nějak velkou trému prý neměl. „Kluci moc pomáhali,“ ocenil výbornou partu, kterou v dorostu Dynama dle svých slov našel.

Velká naděje pro Dynamo

V devatenáctce Dynama se mu velice dařilo a na podzim byl s osmi brankami nejlepším střelcem týmu. Zákonitě si ho tudíž všimli i trenéři ligového áčka, ve kterém si letos v září v přípravném duelu proti rakouskému LASK Linec (4:5) odbyl také svůj debut. „Skoro patnáct minut,“ pochlubil se, že ke konci zápasu dostal poměrně velkou příležitost se ukázat.

V Rakousku šlo „jen“ o přípravu, zřejmě ale trenéry zaujal, protože ve zmíněném listopadovém klání s Teplicemi naskočil i do duelu o ligové body a vzápětí i v poháru proti Jablonci. „Za muže já už tři zápasy a užíval si to moc hodně,“ bilancoval svou kouzelnou češtinou.

Na dotaz, zda má nějaký fotbalový vzor, Tugi nejdříve zavrtěl hlavou, poté ale dodal, že samozřejmě se mu líbí, jak hraje třeba Cristiano Ronaldo.

Do slavného Portugalce má samozřejmě ještě daleko, jeho trenéři však už teď u něj oceňují jeho sílu, rychlost, umění obejít protihráče a schopnost dávat góly oběma nohama. „Jeho výkon se mí líbil, měl výborný pohyb a umí se pohybovat ve správných prostorech,“ řekl na jeho adresu po zápase s Teplicemi trenér Tomáš Zápotočný a po pohárovém střetnutí proti Jablonci k tomu ještě doplnil: „Moc se nám líbí, jak pracuje v zápasech. Může to pro Budějovice být do budoucna velká naděje.“

Chválí ho i hráči prvoligového áčka: „Tugi je rychlostní a silový typ útočníka, dle mě má velké předpoklady. Není ale sám, na trénincích je vidět, že další mladí kluci jako Vojta Hora, Ondra Čoudek či Colin Andrew mají velikou snahu se prosadit,“ všiml si záložník Marcel Čermák.