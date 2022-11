Majoritní vlastníkem Sparty je akciová společnosti 1890s holdings, která má 99,9 % akcií. V té drží 56 % a jednu akcii předseda představenstva klubu Daniel Křetínský společně s manažery ze skupiny EPH.

Do přestupních období, započítávaných do účetní bilance v hospodářském roce od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022, patří mimo jiné příchody Caspera Højera, Tomáše Čvančary či Jakuba Peška. Na druhé straně jsou pak do této bilance započítány prodeje Davida Moberga Karlssona či Davida Lischky. Pražané sice letos zrealizovali mimořádné přestupy Adama Hložka a Dávida Hancka do zahraničí, příjmy z jejich prodeje se ale zapisují až do této sezony.

„Hlavním důvodem ztráty je výsledné záporné transferové saldo. Plánovali jsme bilanci přestupů uzavřít na zisku ve výši 50 milionů korun, ve výsledku jsme připsali záporný výsledek v hodnotě 104 milionů korun. Přestupy Adama Hložka do Leverkusenu a Dávida Hancka do Feyenoordu, které měly z pohledu českého klubu naprosto mimořádné finanční parametry, zapisujeme účetně až do sezony 2022/23,“ vysvětluje František Čupr.

Mimochodem: jen za Hložka Sparta získala přes půl miliardy korun, takže jeho přestup díru v kase z uplynulé sezony hravě zalepí.

10 milionů ze vstupného za jeden zápas

Náklady spojené s výdaji na hráče a realizační týmy celého klubu činily v úhrnu 370,9 milionu korun. To je v porovnání s obdobím před čtyřmi lety nižší o více než 100 milionů korun, ještě v ročníku 2019/20 pak dosahovaly výše 428 milionů korun. Náklady spojené se zajištěním provozu dosáhly v sezoně 2021/22 hodnoty 266,2 milionu korun. Třeba provoz stadionu přišel na 41,5 milionu korun.

Nejzásadnější příjmy klubu byly z evropských pohárových soutěží. Celkově činily 227,6 milionu korun. Na vstupném pak klub vyinkasoval 39,3 milionu korun. A jeeště jedna zajímavost: na zápas s Lyonem parta vydělala 10,1 milionu korun. To je nejvyšší zaznamenaná tržba v uplynulé sezoně.

Celkové obchodní příjmy v sezoně 2021/22 pak dosáhly 213,1 milionu korun, z toho příjmy za reklamu činily 95,7 milionu korun. „Pro srovnání v předchozí sezoně, nejvýrazněji poznamenané pandemií, dosáhly obchodní příjmy výše 177,5 milionu korun, v ročníku 2019/20 činily 181,5 milionu korun, dále v období 2018/19 zapsali účetní ACS příjmy v této oblasti výše 209 milionů, v ročníku 2017/18 pak 197,5 milionu korun,“ uvedl letenský klub.