Mimochodem, kdysi dávno - v prvním „covidovém“ roce 2020 - se prosadila i v kvalifikačním utkání proti českým fotbalistkám. Hrálo se o Euro, které nakonec národnímu výběru těsně uniklo.

Ale zpět k Putellasové. Ačkoliv se kvůli zranění nemohla zúčastnit všech vrcholů sezony, zaznamenala i tak úctyhodných 34 gólů. Slušné, nemyslíte?

Její úspěchy z roku 2022 jí vynesly ocenění nejlepší fotbalistky sezóny podle FIFA. V mužské obdobě této ankety, v níž hlasují trenéři a kapitáni národních týmů, ale také novináři a fanoušci, vyhrál Lionel Messi, který pomohl Argentině ke světovému titulu.

„Jsem příkladem toho, že když máš sen a jdeš si za ním, dokážeš ho dosáhnout,“ prohlásila rodačka z katalánského města Mollet del Vallés. Za sebou v anketě nechala třeba útočnici londýnského Arsenalu Beth Meadovou či Američanku Alex Morganovou.

A letos na mistrovství světa

Na galavečeru pózovala v bílých šatech a usmívala se právě po boku Messiho. A nejen to, dokonce ho prý lákala zpět do Barcelony! Bylo to takové fotbalové koketování… „Nemyslete si, že bych se ho bála zeptat,“ konstatovala.

Odpovědi se nedočkala, nebo ji alespoň španělským novinářům neprozradila.

Putellasová se kromě řady individuálních ocenění či rekordu v počtu startů za španělskou reprezentaci může pochlubit i třemi triumfy v již zmíněné Lize mistrů, je také šestinásobnou španělskou mistryní.

Největší úspěch na reprezentační úrovni pak zažila ještě v juniorském věku, když se dvakrát podílela na titulu mistryň Evropy do sedmnácti let. Letos ji čeká mistrovství světa. Pokud by tam rozšířila svou sbírku i o tuhle trofej, je dost pravděpodobné, že si ji zapamatuje ještě víc fanoušků.