Trest pro Juráska za pyro? Slávisté se složili na pokutu, hráč jim peníze vrátil

Fotbalista Slavie Matěj Jurásek vyfasoval od disciplinárky pokutu 40 tisíc korun za to, že při vítězné děkovačce odpálil světlici. Co pak následovalo, to nečekal. Tribuna Sever se na pokutu složila a chtěla ji zaplatit za hráče, ten ale fanouškům vrátil peníze zpátky.