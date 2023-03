Nizozemský fotbalista Rai Vloet létá v pořádném maléru. Záložník Jekatěrinburku zavinil pod vlivem alkoholu smrtelnou autonehodu, při které zemřel malý chlapec. Za to mu hrozí tři a půl roku za mřížemi. Rodina dítěte se obává, že si Vloet změní občanství a bude se skrývat před vězením v Rusku.

Nizozemský fotbalista Rai Vloet | Foto: Profimedia

K tragédii došlo v listopadu 2021. Rai Vloet po mejdanu v Amsterdamu usedl za volant a na dálnici naboural do auta, ve kterém byla rodina s dětmi. Při střetu zemřel čtyřletý chlapec Gio Roos, který seděl na zadním sedadle. Sedmadvacetiletý fotbalista, který v té době hrál za Heracles Almelo, těsně před srážkou jel rychlostí téměř 200 kilometrů za hodinu. Navíc v sobě měl 1,18 promile, to je více než dvojnásobek zákonného limitu.

„Vypil jsem dvě nebo tři skleničky něčeho silnějšího. Před nehodou jsme byli na večírku v Amsterdamu, který skončil nečekaně brzy už po hodině. Chtěli jsme přespat v hotelu v Amsterdamu, ale změnili jsme plán a jeli do Rotterdamu. Bez přemýšlení jsme nasedli do auta a já řídil,“ popsal Vloet, který v případu svědčil 20. března u soudu v Haarlemu. „Cítím bolest a tolik lítosti. Budu s tím muset žít do konce života.“

Nizozemská prokuratura pro něj požaduje 3,5 roku vězení. „V tomto případě je obtížné žádat přiměřený trest, protože neexistuje žádný trest, který by se dokázal vyrovnat ztrátě lidského života a utrpení rodiny,“ uvedla obžaloba.

Právnička rodiny oběti Arlette Schijnsová u soudu žádala, aby byl Vloet vzat do vazby a bylo mu tak zabráněno v návratu zpět do Ruska před vynesením rozsudku. „Tvrdila, že hráč požádal o ruskou národnost, což by znemožnilo jeho vydání, ale Vloet řekl, že to nemá v úmyslu,“ napsal web DutchNews.nl.

Mládežnický reprezentant krátce po incidentu odešel z Nizozemska do Astany, kde vydržel jen půl roku. Od září loňského roku působí v Jakateřinburku, tam ve 14 zápasech vstřelil 3 góly a přidal 2 asistence.

Prezident Uralu Grigorij Ivanov nechtě případ Vloeta příliš komentoval. „Soudní řízení sledujeme. Jako všichni ostatní čteme články v médiích. Vyjadřovat se k této věci před rozhodnutím soudu považuji za předčasné. Rai je nyní v Holandsku a před nikým se neskrývá. Dříve řekl, že je připraven na jakékoli rozhodnutí soudu,“ citoval šéfa klub z Jekatěrinburku.

Verdikt soudu padne 3. dubna.