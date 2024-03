K odvážnému srovnání se odhodlal italský fotbalový reprezentant Francesco Acerbi. Ten prohlásil, že nedávné obvinění z rasismu, na něj dolehlo více než rakovina varlat, které čelil před několika lety.

Rozhodčí řeší konflikt mezi Francescem Acerbim (vpravo) a Juanem Jesusem. | Foto: Profimedia

Před třemi týdny Acerbiho z rasismu obvinil neapolský obránce Juan Jesus. Šestatřicetiletý reprezentant kvůli tomu následně vypadl z nominace italského národního týmu na přípravný zápas proti USA. Sportovní soud však nakonec zkušeného Itala zbavil obvinění s tím, že nejsou důkazy.

Acerbimu přitom hrozila až desetizápasová stopka. „Byla to obrovská úleva,“ prohlásil obránce milánského Interu. „Každý měl hned jasno, ještě než rozhodl soud. Byl jsem terčem agrese, jako bych někoho zabil. Pro mnoho lidí jsem stále rasista. To odmítám. Po rozhodnutí soudu to přece nemůže takhle pokračovat,“ ulevil si pro deník Corriere della Sera.

Po zápase Interu Milán proti Neapoli obvinil Juan Jesus Francesca Acerbiho z rasismu:

Zdroj: Youtube

Před jedenácti lety bojoval někdejší hráč Lazia Řím či AC Milán s rakovinou varlat. „To bylo nic v porovnání se současnou situací. Nenávist, které jsem teď čelil, mě bolela daleko víc,“ přiznal.

Nemoc mu změnila život

„Nemoc změnila můj život,“ prohlásil později. „Teď věnuji mnohem více pozornosti nejen svému životnímu stylu, ale také menším věcem. Na začátku jsem se cítil poražený, už jsem si nedával žádné cíle a nechtěl jsem bojovat,“ přiznal jednatřicetiletý fotbalista. „Ale časem jsem začal bojovat proti rakovině a pak také, abych získal zpět své místo na fotbalovém hřišti,“ dodal Acerbi, který svým přístupem může být vzorem mnohým nejen malým pacientům.

Šance pro více českých fotbalistů? Soupiska pro Euro by mohla být širší

Acerbi na sebe upozornil třeba i v říjnu 2019. Italští fotbalisté tehdy v rámci reprezentačního srazu navštívili nemocné děti. Když už pak před nemocnicí čekal na hráče autobus, Acerbi s nicmi neodjel s tím, že klidně pojede taxíkem, ale zůstane, dokud se nepozdraví s každým dítětem.