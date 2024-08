Mbappé přišel z PSG do Realu, aby sbíral trofeje, a to se mu hned v prvním utkání splnilo. "Kylian je skvělý. Je tak ostrý, má tolik technické kvality. Je to skvělý spoluhráč. Dře pro tým jako pes. Dnes si to zaslouží," chválil nového spoluhráče Jude Bellingham v rozhovoru pro TNT Sports. "Večery, jako byl ten dnešní, si musíme užívat. Ne každý zápas bude takový. Občas budeme muset trpět."

Rekord má nejen Real, ale sám pro sebe také Carlo Ancelotti, který trofej získal popáté jako trenér. Dani Carvajal a Luka Modrič jsou prvními hráči, kteří Superpohár ovládli pětkrát.

Atalanta o Superpohár usilovala poprvé. Potvrdila se však bilance posledních let, šampion Ligy mistrů vyhrál jedenáct z posledních dvanácti ročníků.