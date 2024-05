Tenhle zářez je dost možná připravil o finále Ligy mistrů. Fotbalisté Bayernu Mnichov si oprávněně vybíjejí zlost na polském sudím Szymonu Marciniakovi, který v nastavení odvety semifinále s Realem Madrid přerušil hru těsně před vyrovnávacím gólem kvůli domnělému ofsajdu. Přitom podle pravidel měl nechat akci dokončit a pak vše přezkoumat na videu.

Fotbalisté Bayernu se zlobili na rozhodčího Szymona Marciniaka | Foto: ČTK/AP Photo/Manu Fernandez

Hořká pachuť zůstala po vyřazení z Ligy mistrů. Fotbalisté Bayernu byli blízko postupu do finále milionářské soutěže. Na Santiago Bernabéu vedli až do 88. minuty, pak ale Joselu dvěma góly zápas otočil a poslal Real Madrid do Wembley. Tam se španělský gigant utká s dalším německým klubem Borussií Dortmund.

Přitom všechno mohlo být jinak. Mnichovští ve 13. minutě nastavení srovnali na 2:2, jenže gólové střele Matthijse de Ligta předcházel hvizd rozhodčího Marciniaka. Ten chybně odpískal sporný ofsajd ještě před dohráním akce.

Naštvaný trenér Bayernu Thomas Tuchel:

„Přijde mi to neuvěřitelné, nechápu, proč nenechal pokračovat ve hře. Sám se pak omlouval,“ nechápal obránce Bayernu De Ligt v rozhovoru s DAZN. „Je smutné, že to skončí takhle.“

Když trenér Bayernu Thomas Tuchel odpovídal na otázky v televizním rozhovoru, měl slzy v očích. „Všichni jsme extrémně zklamaní. Na hřišti jme nechali všechno,“ soukal ze sebe.

Ballack neměl slov

Omluvu sudího za chybu před vyrovnávacím gólem nepřijal. „Katastrofa. Je to absolutní katastrofa,“ zlobil se na zkušeného Poláka, který se svými krajana řídil i finále mistrovství světa v Kataru. „To už není hraniční, to je úmyslné. Připadá mi to jako zrada."

Podobné pocity měl i televizní expert stanice DAZN a bývalý německý reprezentant Michael Ballack. „Brutální, chvílemi jsem neměl slov. Je to opravdu těžké. Vítězství Realu není nezasloužené, ale velmi kontroverzní,“ vztekal se na rozhodčí. „Myslím, že udělali jasnou chybu a ovlivnili tak zápas ve prospěch Realu,“ měl jasno někdejší záložník, který odkopal dresu Bayernu čtyři sezony.

„V konečném důsledku je jedno, kdo udělá chybu. Hru řídí rozhodčí. Bylo to očividně špatné rozhodnutí. Dnes máme VAR, myslíte si, že to bude spravedlivější. Ale tady vidíte, že se chyby stále stávají,“ dodal zklamaně.

Bayern nezvládl dvojzápas proti madridskému Realu počtvrté za sebou a ztratil poslední šanci na zisk trofeje v této sezoně. Nedojde tak na reprízu finále z roku 2013, kdy Mnichov zdolal Dortmund ve finále také ve Wembley.