„Nejlepší noc mého života,“ jásal Jude Bellingham. Na posvátném místě ve Wembley právě zvedl nad hlavu ikonický ušatý pohár za triumf s Realem ve finále Ligy mistrů. Magický okamžik si na trávníku vychutnal i s rodinou. Mamince pak splnil sen, když jí udělal fotku s legendárním koučem Josém Mourinhem.

Jude Bellingham pomohl Realu Madrid k triumfu v Lize mistrů | Foto: se svolením Daniela Ulricha

Premiérové sezona v Realu Madrid pro něj zlstane nezapomenutelná. Bellingham nasázel za „Bílý balet“ třiadvacet gólů, vyhrál španělský titul a byl zvolen hráčem La Ligy. Životní rok završil v sobotu večer vítězstvím ve finále Ligy mistrů. A to všechno zvládl ve dvaceti letech.

Dojatý Jude Bellingham po troumfu v Lize mistrů:

„Lépe jsem si to ani nemohl vysnít,“ líčil v emotivním rozhovoru pro televizi. Po vítězství nad Dortmundem (2:0) ve Wembley s ním cloumaly emoce. „Nemám slov, je to nejlepší noc mého života,“ soukal ze sebe anglický záložník, který přestoupil do královského klubu „Los Blancos“ právě z Borussie.

„Klub, ve kterém jsem teď, je pro mě výjimečný, stejně jako můj bývalý klub. Bez něj by to nebylo možné. Vždycky budu vděčný a vždycky budu mít úctu k tomu, co pro mě ten klub udělal,“ vzkázal do Německa.

A teď půjdeš do Fenerbahce

Dojatý fotbalista byl hrdý na to, že získal nejcennější klubovou trofej před zraky svých rodičů a mladšího bratra, kteří s ním slavili přímo na hřišti. Mamince Denise pověsil medaili na krk a pak jí splnil jedno přání.

Bellingham zašel za Mourinhem, který byl na finále ve Wembley jako expert stanice TNT Sports a bývalého šéfa Realu požádat o fotku s maminkou. „Už léta se jí líbí,“ smál se Bellingham. Mourinho vyhověl, ovšem pod jednou podmínkou. „A teď půjdeš do Fenerbahce,“ pobavil „Special One“ narážkou na své nové angažmá v Istanbulu.

Letošní úspěšná kampaň pro Bellinghama ještě nekončí. Hvězdný mladík teď potáhne s Anglií za titulem na mistrovství Evropy v Německu, kde si udělal jméno.