Nepříliš příjemně začala pro fotbalisty Realu Madrid jarní štace v Lize mistrů. Ještě než dnes večer nastoupí v osmifinále proti Lipsku, prožili v podstatě jen pár hodin před zápasem velmi nepříjemné chvíle.

Autobus s fotbalisty Realu Madrid nakonec do Lipska dorazil. | Foto: Profimedia/Jan Woitas/dpa

Plán byl jasný. Přiletět do Lipska, tam nasednout na autobus, ubytovat se v hotelu a pořádně si odpočinout před náročným utkáním.

Jenže plán je jedna věc, realita pak druhá. Pochopení pro klidnou předzápasovou přípravu úplně neměli zaměstnanci lipského letiště, kteří se rozhodli stávkovat. A tak, aby je měl vůbec kdo odbavit, museli Madridští zvolit náhradní variantu – přistávací plochu v Erfurtu.

Revoluční novinka ve fotbale: Rozhodčí budou udělovat modré karty

Když parta kolem Luky Modriče vystoupila v útrobách terminálu, způsobila pochopitelně vlnu nadšení, poněkud méně nadšení už ale nejspíš byli samotní fotbalisté, které čekala dlouhá cesta autobusem.

A to ještě nevěděli, co jejich výpravu čítající dohromady devět autobusů, v následujících hodinách čeká. Nedlouho poté, co se celá kolona dala do pohybu, totiž zažili šok. Nepozorný řidič totiž na dálnici nabořil jeden z vozů španělského týmu. Nehoda si naštěstí vyžádala jen jedno rozbité zrcátko a poškrábaný lak autobusu, a tak se mohlo pokračovat dál a Real nakonec, i když s hromadou nečekaných nepříjemností, dorazil do cíle.