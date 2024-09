Čtrnáct mistrovských titulů z posledních sedmnácti sezon, z toho deset triumfů v řadě. To je stručná vizitka FC Red Bull Salcburk (v evropských soutěžích kvůli regulaci sponzorů v klubových názvech jen FC Salcburk), dominantní síly v rakouském fotbale a prvního soupeře pražské Sparty v základní fázi Ligy mistrů.

Pro tým z rodného města Wolfganga Amadea Mozarta není účast v nejbohatší pohárové soutěži ničím výjimečným, základní skupinu hrál nepřetržitě od podzimu 2019, předloni se dokonce probojoval do osmifinále (kde schytal debakl 1:7 od Bayernu Mnichov). Mužem, který se postaral o tyto úspěchy, byl v dobrém i zlém Dietrich Mateschitz.

Známý rakouský miliardář a spoluzakladatel nápojářského gigantu Red Bull koupil tehdejší Austrii Salcburk v roce 2005, nalil do klubu spoustu peněz a vybudoval ve městě dokonale vybavenou a organizovanou fotbalovou (i hokejovou) akademii. Ne všichni fanoušci mu však byli vděční, protože se změnil název klubu, logo, dresy, zkrátka všechno.

„Všechny tradice jste pošlapali,“ hněvali se tehdy skalní příznivci Austrie a zareagovali po svém. Založili nový klub, který nese tradiční jméno a hraje ve fialových barvách. Ze sedmé ligy se dokázal postupně prokousat do druhé nejvyšší soutěže.

Kritika? Směšné, říkal „pan Red Bull“

Salcburským nadšencům se před lety dostalo podpory od mnoha legend rakouské kopané i od desítek fanklubů po celé Evropě. A nebylo to naposledy, co Mateschitz svým agresivním obchodním přístupem naštval fotbalové konzervativce.

Stačí si vzpomenout, jakou zlou krev v Německu vyvolala jeho akvizice klubu v Lipsku. A i oficiální fotbalové orgány často prověřovaly přesuny hráčů mezi Lipskem, Salcburkem a dalšími kluby, pohlcenými nenasytným Red Bullem.

„Je to směšné,“ vyjádřil se miliardář, který předloni zemřel, v jednom rozhovoru v roce 2015. „Je pochopitelné, že se snažíme využít synergie mezi našimi kluby, kdo by to nedělal? A veškeré naše aktivity odpovídají regulím FIFA,“ bránil se.

Skalní fanoušci (nejen v Rakousku) nesnášeli, jak Mateschitz šmahem likviduje to, co milovali. Naproti tomu sám podnikatel měl dojem, že když celou show platí, mělo by se zpívat podle jeho not. A také se mu potvrdilo, že většina příznivců se nakonec uklidní, když přijdou úspěchy. „To takzvané nepřátelství vůči mně se týká zanedbatelného procenta všech fanoušků,“ říkal magnát ze světa energetických drinků.

Líheň drahých talentů

Realita mu dala za pravdu. Salcburský klub je v rakouské Bundeslize naprostým suverénem a opakovaně na sebe upozorňuje i v pohárech. A obdivovaným fenoménem se stala už zmíněná akademie, chrlící zástupy talentovaných hráčů do celé Evropy.

„O hráče je tady opravdu dokonale postaráno. Na můj vkus možná až moc. Borec ráno naťuká do stroje svoje jméno a vyjede mu, co všechno má ten den v tréninku zvládnout, co a kolik toho má sníst a vypít. Je to na jednu stranu dokonalé, na druhou možná až moc robotické. Ani nevím, jestli ti kluci potom zvládnou jít třeba nakoupit,“ popsal pro Deník Miroslav Novák z divizní Hřebče, který s dalšími středočeskými fotbalisty akademii navštívil.

Salcburk logicky hodně sází na mladé hráče, které pak dokáže pořádně zpeněžit. Vždyť v současném kádru mají hned dva dvacetiletí borci – Oscar Gloukh a momentálně zraněný Karim Konaté – podle serveru Transfermarkt.com hodnotu 25 milionů eur (skoro 630 milionů korun). O dva roky starší Amar Dedic má tržní cenu 20 milionů eur (půl miliardy korun). Pro srovnání: nejhodnotnější sparťan Martin Vitík stojí podle zmíněného serveru 12 milionů eur (300 milionů korun).

„Zápas v Praze určitě nebude snadný,“ řekl o duelu se Spartou salcburský trenér Pep Lijnders. „Čeká na nás fyzicky velmi zdatný a zkušený soupeř, musíme ze sebe vydat všechno a hrát na nejvyšší úrovni.“ Bývalý majitel Mateschitz bych nic jiného ani neočekával.