/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Fotbalovou reprezentaci čeká v Albánii zápas pravdy. A doslova křest ohněm v Tiraně prožije i jeden český fanoušek, který získal vysněnou práci u národního týmu. Seznamte se: Martin Kurka, Supporter Liaison Officer.

Fotbalové fanoušky nečeká v Tiraně zrovna přátelské přivítání, varuje SLO reprezentace Martin Kurka | Foto: Koláž Deníku

„Čeká nás dost možná peklo na tribunách. Nevyrovnaný boj,“ líčí Kurka v rozhovoru pro Deník.

Pokud jste o něm (jeho pozici) dosud neslyšeli, dovolte v krátkosti pár podrobností. Supporter Liaison Officer (zkráceně SLO) je člověk, který propojuje svět fanoušků s lidmi z klubů/asociace. Pomáhá, radí, předává důležité informace. Je mediátorem případných sporů.

Zažil jste domácí zápas Česka s Albánií, ale v Tiraně to bude ještě bouřlivější prostředí. To není snadný začátek vašeho angažmá, mám pravdu?

Bude to asi trochu živější utkání (úsměv). Slyšel jsem, že na stadion chtěla snad celá Albánie, o lístky si mělo zažádat 300 tisíc lidí.

Co všechno obnáší vaše práce?

Říká se, že SLO je most mezi fanoušky a funkcionáři. Lidé se na mě obracejí kvůli vstupenkám, místu zápasu, sektoru na stadionu. Na výjezdech jsem vlastně i takový průvodce a ochranka. Nejvíce mě potěší, když je pěkná atmosféra a všechno proběhne bez problémů.

Jak dlouho jste se připravoval na Albánii?

Hodně dlouho. Znám se s kolegou z polské reprezentace, který mi předal několik rad.

„Albánci fandí jako o život, jsou horkokrevní, fotbal milují. Zápasy jsou dost často přerušovány kvůli pyrotechnice nebo tomu, že fanoušci vběhnou do hřiště,“ prohlásil Zdeněk Bečka.

Dokážu si představit, co vám řekl. Polští novináři po zářijovém utkání informovali o házení odpadků po fanoušcích, pískání do hymny a dalších potížích. Už jste na to české fanoušky nachystal?

Každému opakuji, aby v noci nechodil po Tiraně v dresu národního týmu. Co se týče stadionu, řešil jsem to i s bezpečnostním manažerem asociace Jakubem Schořem a povedlo se nám přesunout naše fanoušky ze spodní části ochozu výš. Albánci jsou tím házením různých věcí po ostatních docela známí… Před zápasem budu v kontaktu s delegátem UEFA, chodím na oficiální mítinky.

Kolik českých příznivců vlastně do Tirany dorazí?

Zhruba 350. To je vzhledem k okolnostem slušné, i když Poláci svůj sektor vyprodali.

Mají v Albánii také svého SLO?

Ne, alespoň o tom nevím.

Jak se dá fandit v tak bouřlivé atmosféře, která se očekává?

Bude to těžké. Když se sejde dvacet tisíc Albánců, je jasné, že vytvoří bouřlivou atmosféru. Čeká nás dost možná peklo na tribunách. Nevyrovnaný boj. Ale budeme se snažit, aby i nás fotbalisté slyšeli.

Když to dopadne dobře, Češi si přiblíží postup na Euro. Už jste se díval, co by čekalo fanoušky v Německu?

To si pište. Jsem členem asociace SLO, nedávno jsem absolvoval konferenci ve Frankfurtu, kde jsme potkali pořadatele z jednotlivých měst. Chtějí uspořádat nejlepší šampionát v historii. Pro nás je to ideální pořadatel, teď tam jen musíme postoupit.