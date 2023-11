Nového trenéra a celý realizační tým české fotbalové reprezentace včetně nového sportovního manažera navrhne skupina skupina pod vedením předsedy Petra Fouska s místopředsedy Jiřím Šidliakem a Janem Richterem, Adolfem Šádkem a technickým ředitelem FAČR Erichem Brabcem.

Nejvyšší vedení českého fotbalu: uprostřed šéf FAČRu Petr Fousek, vedle něj místopředsedové, zprava Jan Richter a zleva Jiří Šidliák | Foto: Deník/Martin Jůzek

Médii hned první den po odstoupení Jaroslava Šilhavého prolétla jména jeho potenciálních nástupců. Například Vítězslav Lavička, Martin Svědík, nebo Michal Bílek.

„Nechci spekulovat o jménech. Zaznamenali jsme samozřejmě celou řadu spekulací, kdo by měl nebo neměl být vhodným kandidátem. Nechceme o tom mluvit ani v následujících týdnech, dokud tato skupina nestanoví návrh na nového trenéra,“ řekl na tiskové konferenci po zasedání Výkonného výboru FAČR v Olomouci předseda fotbalové asociace Petr Fousek.

Jasno by vedení českého fotbalu chtělo mít do ledna. „Jsme si vědomi, že mistrovství Evropy předchází březnová přátelská utkání. A chceme, aby už před nimi měl trenér možnost pracovat na přípravě, komunikovat s hráči a naplánovat si soustředění před Eurem. Vše, co k přípravě na takový turnaj patří,“ zmínil Fousek.

Přesnější strategii, co se týče potenciálních kandidátů a dalšího postupu, nechtěl prozrazovat. „Bude to koncepční řešení, nepůjde o krátkodobou improvizaci do Eura,“ dodal předseda FAČR.

Co Fousek téměř vyloučil, je možnost angažování zahraničního kouče. „To považuji za okrajovou možnost. Kabina v českém fotbale má své kulturní prostředí. Když se povedl úspěch, vždy ji vedl někdo, kdo chápal, jak funguje. Má svá pravidla, která vycházejí z naší povahy a zvyklostí,“ vysvětloval Petr Fousek s tím, že roli sehraje i ekonomická stránka věci.

Poděkování Šilhavému

Výkonný výbor také ocenil práci Jaroslava Šilhavého a vzal na vědomí jeho rozhodnutí nepokračovat u české reprezentace.

„Jardu Šilhavého znám dlouho. Byli jsme spolu u reprezentace za trenéra Brücknera a vím, že je to odborník. Na jeho pětileté trase jsou úspěchy a objevily se tam i kritické momenty. To je fakt a řekli jsme si to. Jardovi děkuji a v následné kariéře mu přeji úspěchy,“ uvedl Petr Fousek.