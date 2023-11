Co vedlo Vladimíra Coufala, Jana Kuchtu a Jakuba Brabce k návštěvě diskotéky krátce před klíčovým zápasem o postup na Euro? Proč tam s nimi byl i člen fotbalové vlády? A kdy se vůbec dostali do postelí? Nad olomouckým skandálem tria členů národního týmu zůstává rozum stát. Deník přehledně shromáždil zásadní otazníky a možné odpovědi.

1. Existuje důvod, který by alespoň trochu omluvil aféru trojice hráčů?

Hráči nekomunikují. Omluvili se trenérovi, realizačnímu týmu a spoluhráčům. Na veřejnost si netroufli vystoupit. Jisté je, že museli opustit mužstvo i hotel. „Ptali jsme se jich na impuls, který je k tomu vedl, ale vysvětlení nemáme, ani oni ho asi neví,“ řekl reprezentační manažer Tomáš Pešír.

2. Kdy se hráči vrátili na hotel?

Přesný čas zůstává utajen. Mluví se o tom, že to bylo před svítáním. Svědci, kteří byli v Belmondu, každopádně viděli hráče popíjet ještě v půl třetí. Na sociálních sítích od neděle koluje video, které odhaluje, jak se Jakub Brabec motal před diskotékou a běžel za ním Vladimír Coufal.

3. Jak svou účast na diskotéce vysvětlil Tomáš Neumann, člen výkonného výboru, tedy fotbalové vlády?

„Hráče jsem nedoprovázel, akci jsem neorganizoval. Sám jsem inicioval odchod hráčů na hotel,“ vzkázal v oficiálním vyjádření. Jeho vyjádření má jednu mezeru - nehraje časově. Neumann tvrdí, že se do baru přesunul z večeře. Buď tedy jedl ve dvě ráno, nebo si za celou noc fotbalistů nevšiml.

4. Jak zareagoval reprezentační kouč?

Funkcionáři oficiálně komunikují pouze to, že došlo k porušení interních pravidel. „Je to pro mě velké zklamání a komplikace. Hráči musí nést následky,“ řekl reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý na tiskové konferenci. Před utkáním s Moldavskem panovala zvláštní, skoro ponurá atmosféra.

Přijel i šéf asociace Petr Fousek, který následně vzkázal: „Vzniklá situace je na úrovni reprezentace nepřijatelná. Rozhodnutí trenéra a manažera jsme společně konzultovali, bylo jednomyslné a podpořil jsem ho. Tým přesto musí v pondělí zvládnout poslední krok k postupu.“

5. Co na skandál říká fotbalová komunita?

Reakce fanoušků a/nebo hráčů působících v amatérských fotbalových patrech samozřejmě nejsou jednotné, ale dá se říct, že většina chování reprezentantů odsuzuje. Deník se mj. vyptával těch, kteří v klubu Belmondo v inkriminovanou noc zapíjeli konec podzimní sezony v nižších soutěžích a slavné kolegy samozřejmě poznali. Vesměs se shodli na tom, že jde o ostudu, mizerný příklad pro mládež a zkrátka a dobře hloupost.

Jsou však i jiné pohledy. Například hojně sledovaný fotbalový glosátor Vory na platformě X (dříve Twitter) to vyjádřil břitce: „Větší zmrdi jsou ti, kteří je vyfotili a poslali dál.“ Je jistě pravda, že i profesionální hráči mají právo upustit páru a užít si trochu soukromí, na druhou stranu do klubu nedorazili ve svém volném čase, ale jako účastníci reprezentačního srazu.

6. Můžou mít hráči problémy i ve svých klubech?

Můžou. Týká se to obzvlášť Vladimíra Coufala, působícího ve West Hamu United. Anglická Premier League (a ostrovní společnost celkově) má na chování skvěle placených profíků poměrně vysoké nároky. O jeho skandálu o víkendu informoval nejen britský bulvár, ale například i web BBC.

Dá se očekávat, že Hammers budou chtít od Coufala přinejmenším slyšet vysvětlení. A pokud jde o sparťana Kuchtu, jde „jen“ o další ze série přešlapů, které s ním už na Letné řešili.

7. Jak to ovlivní zápas s Moldavskem?

Je pravda, že fotbalová reprezentace neprožívá nejvydařenější období, ale ruku na srdce: doma by měla porazit Moldavsko v jakémkoli složení, obzvlášť jde-li o postup na Euro. Trio hříšníků bylo ve Varšavě v základní sestavě a dalo se čekat, že přinejmenším Coufal s Brabcem by v ní bylo znovu. Je to ale šance například pro dosud spíš opomíjeného stopera Martina Vitíka či (v útoku) pro debutanty Tomáše Chorého či Vasila Kušeje.