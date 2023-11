Obávaný kanonýr Lewa? Ale kdeže. Robert Lewandovski už nenahání strach. Největší polská hvězda se v utkání proti českým fotbalistům kopala za uši. Barcelonský útočník zkazil, co mohl. Za svůj tragický výkon sklidil posměch a kritiku.

Polský kapitán Robert Lewandovski | Foto: se souhlasem CPA

Robert Lewandovski měl představovat největší polskou hrozbu, jenže proti Česku působil marně. Gól nedal, branku neohrozil, ani si neškrtnul. Poláci po domácí remíze 1:1 ztratili šanci na přímý postup na Euro do Německa a slavný kanonýr je navíc pro smích. Na internetu koluje klip s jo komickými akcemi z utkání, kterým se fanoušci baví po celém světě.

„Co je s Lewandovskim?“ žasnou lidé v komentářích pod videem na síti X. „I moje kočka hraje líp,“ nebrali si někteří servítky.

Stačí remíza? To mi nejde přes pusu, řekl Šilhavý. Obhájil tahy v sestavě

Lewandovského nešetřil ani polský tisk. „Chyběla kvalita v útoku. Zejména vůdce, tedy Robert Lewandowski, mohl příležitost využít lépe. Ale to, že ho zmiňujeme až na konci, svědčí o jeho výkonu,“ napsal server TVN 24.

„Kapitán Robert Lewandowski máchal rukama frustrací, zatímco český brankář kvůli tomu, aby nezmrzl,“ rýpl si do polské hvězdy komentátor Gazety Wyborcza.

Nutno říct, že Lewandovski se vrací po zranění. Je znát, že ještě není ve své kůži. Navíc Češi nebyli soupeřem, na kterém by se mohl chytit. Pro zkušeného útočníka to bylo už šesté utkání proti českému nároďáku, ve kterém se gólově neprosadil. Přitom za reprezentaci zaznamenal 81 gólů ve 144 zápasech.

Nedostal prostor na zakončení

Na bitvou s Českem se naladil v dresu Barcelony dvěma branami. „Fyzicky se cítím skvěle. Díky gólům mám větší sebevědomí. Věřím, že teď zase začnu dávat daleko více branek,“ hlásil před kvalifikačním mačem. Jenže v národní dresu vyšel střelecky naprázdno.

Robert Lewandovski po remíze s Českem:

Zdroj: Youtube

„Češi dobře bránili, zdvojovali nás. Neměli jsme prostor pro střelbu. Bylo těžké najít volné místo. Moc čistých šancí jsme si nevypracovali. Všechno vypadalo dobře, ale jen do pokutového území,“ pokrčil rameny Lewandovski.

Podle fanoušků je pětatřicetiletý Lewandovski za zenitem. Někteří ho dokonce posílají do sportovní penze. „Věk ho dohnal,“ zněla jedna z reakcí. „Měl by zvážit odchod do důchodu.“

Protest proti UEFA. Fotbalisté Polska a Izraele drželi nepovolenou minutu ticha

Lewandovski o tom ale nechce ani slyšet. I když je teď frustrovaný, jako správný lídr má odhodlání pomoct Polsku v jarním play-off o postup na Euro. „Udělám, co bude v mých silách.“