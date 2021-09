Postaral se o to sám Fernandes. Ten ve třetí minutě nastavení víkendového utkání doma s Aston Villou neproměnil penaltu a Rudí ďáblové poprvé v Premier League nebodovali. Vyhlášený hračička v klíčovém okamžiku totálně selhal. Míč napálil vysoko nad břevno, málem překopnul tribunu.

„Pro moji neproměněnou penaltu není žádná omluva. Já sám jsem sobě největším kritikem, ale jako vždy to použiju k tomu, aby mě to posunul vpřed,“ kál se Fernandes.

Že by ale příště raději přenechal zahrávání penalty Ronaldovi, s tím na portugalského záložníka rozhodně nechoďte. Sebevědomí Fernandese rozhodně neutrpělo. „Převzal jsem odpovědnost, která mi byla dána téměř od prvního dne, kdy jsem se připojil k United, a přijmu ji znovu bez obav a strachu, kdykoli budu vyzván. Příště budu připraven znovu,“ nechal se slyšet.

Jedna zahozená penalta nejspíš asi nepřesvědčí kouče „Reds“ Ole Gunnara Solskjaera, aby Fernandese odstavil z puntíku a ukázal na Ronalda. Jako tomu je v portugalské reprezentaci. Pro Fernadese totiž hovoří čísla. I přes sobotní minelu má na klubové úrovni lepší procentuální úspěšnost. Ze 43 pokutových kopů jich proměnil 39, což činí 90,7% Naproti tomu jeho slavnější spoluhráč vstřelil ze 147 penalt 125 gólů a to dává 85%.

No excuses for my penalty miss today. I’m my biggest critic but as always I’ll use it to drive me forward. More than my disappointment though, the team’s loss today is the most important. I’ll be ready next time. pic.twitter.com/tTBgURne8B