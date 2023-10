Když ptáčka lapají… Ne, peníze nejsou všechno. To poznali už i slavní fotbalisté jako Ronaldo, Neymar nebo Benzema, kteří přestoupili do Saúdské Arábie. Někteří hráči v jiném světě prozřeli a chtějí se vrátit domů.

Cristiano Ronaldo v dresu klubu Al-Nassr | Foto: Profimedia

Vidina astronomického platu je dost možná zaslepila. Život a fotbal v Saúdské Arábii nejsou takové, jak si představovali. Teď některé fotbalové hvězdy litují, že podepsaly tučné smlouvy s kluby na Středním východě.

Loni v zimě uslyšel na chřestění měšců bohatých šejků fenomenální Cristiano Ronaldo, jehož smlouva v Al-Nassru na téměř pět miliard korun ročně trhá všechny dosavadní rekordy. Další superstar se nenechaly dlouho pobízet a Portugalce následovaly.

Kariéru v Evropy pohřbili také Neymar, Karim Benzema, Jordan Henderson nebo Fabinho. Do Saúdské Arábie zmizel dokonce i kouč Steven Gerrard. Když jim někdo nabídne takový balík peněz, tak proč by si ho přece nevzali.

Velkolepé přivítání Neymara v Saúdské Arábii:

Zdroj: Youtube

Jenže teď poznali, že není všechno zlato, co se třpytí. Podle zdrojů britského deníku The Sun by někteří nejradši vzali svoje rozhodnutí zpátky.

„SunSport má informace, že mnoho hvězd, které se přesunuly do Saúdské Arábie, toho velmi lituje. Někteří tam nenávidí každou minutu a chtějí se vrátit domů,“ píše ve svém komentáři Charlie Wyett.

Trapné návštěvy na stadionech

Saúdy, kteří budou v roce 2034 pořádat „zimní“ mistrovství světa, navíc fotbal příliš neláká. V zemi se 37 miliony lidí mají jedenáct klubů z osmnácti v Saudi Pro League průměrnou návštěvnost pod pět tisíc a dva dokonce pod dva tisíce. Pro zajímavost: na Slavii letos chodí na ligu přes 18 tisíc, na Spartu přes 17 tisíc fanoušků. A jen tak mimochodem: Teplice mají průměr 9 tisíc.

Ani fotbalové hvězdy leckde netáhnou. V saúdskoarabské lize narazíte i na opravdový bizár. Tým Al-Ettifaq s liverpoolskými ikonami Hendersonem a Gerrardem musel minulý měsíc hrát před ostudnou návštěvou pouhých 976 fanoušků…

Fotbalisté se ale z téhle zlaté klece jen tak snadno nedostanou. „Velkým problémem je, jestli se zvládnou vrátit před koncem smlouvy, která je v mnoha případech dvouletá,“ upozorňuje Wyett.