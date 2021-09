Ronaldo, který v minulosti působil také v Realu Madrid a Juventusu Turín, si polepšil díky bonusům. Vedle platu 70 milionů dolarů získá dalších 55 ze sponzorských smluv. Z hlediska příjmů z komerční spolupráce jsou na tom lépe jen tři sportovci, a to tenista Roger Federer (90 milionů dolarů), basketbalista LeBron James (65 milionů dolarů) a golfista Tiger Woods (60 milionů dolarů).

Hvězdný portugalský útočník Cristiano Ronaldo vystřídal podle ekonomického magazínu Forbes Lionela Messiho v pozici nejlépe placeného fotbalisty současnosti. Pětinásobný držitel Zlatého míče, který se po 12 letech vrátil do Manchesteru United, si údajně vydělá před zdaněním 125 milionů dolarů ročně (2,7 miliardy korun).

