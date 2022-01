Na návrat do Manchesteru United se Cristiano Ronaldo těšil jako malý kluk. S přispěním tehdejšího trenéra Sira Alexe Fergusona se totiž v Anglii stal z portugalského superstřelce jeden z nejlepších hráčů historie.

Realita je ale v současnosti jiná, United se po řadě zaváhání drží na sedmém místě, které nezaručuje jistotu evropských pohárů v přístím ročníku. "Manchester United by měl vyhrát ligu, při nejhorším skončit alespoň třetí. Rozhodně nevidím žádnou jinou pozici pod třetím místem, to je nemyslitelné. Naše mentalita musí být nastavena tak, abychom skončili nejhůře do třetího místa," řekl v posledních z rozhovorů Ronaldo.

Proti jeho slovům se ale důrazně ohradil jeho bývalý spoluhráč z dob jedné z nejslavnější éry Manchesteru United a současný trenér Derby County Wayne Rooney."United musí být jednozačně první tým, do třetího místa je to nepřípustné. Jsou to požadavky, kterými na vás tlačí vedení klubu i fanoušci. Samozřejmě že klub prochází složitějším obdobím, ale hráči si musí uvědomit, jaké barvy reprezentují," říká Rooney.

United neprocházejí lehkým obdobím, mužstvo po odchodu Oleho Gunnara Solskjaera převzal do konce sezony Němec Ralf Rangnick, který má za úkol dostat mužstvo zpátky na vítěznou vlnu.