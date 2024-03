Ve fotbalové kabině se to kanadskými žertíky jen hemží. Legenda Manchesteru United Wayne Rooney si před lety vystřelil ze spoluhráče z anglické reprezentace Carltona Colea, kterému dal viagru místo vitamínů.

Kanonýr Anglie Wayne Rooney. | Foto: ČTK/AP/Kirsty Wigglesworth

Zní to zvláštně, ale tenhle bizarní příběh se skutečně stal. Někdejší anglický reprezentant Carlton Cole zavzpomínal na neuvěřitelnou historiku. Když byl s národním týmem na cestě autobusem na trénink, uvědomil, že si zapomněl vzít vitamíny.

To byla pro hvězdného kanonýra Waynea Rooneyho a Jermaina Defoea příležitost, jak si z Colea udělal legraci. „Řekli mi: Zapomněl sis vitamíny? Nějaké pro tebe máme,“ vyprávěl bývalý útočník West Hamu. „Tvrdili, že jsou to multivitamíny. Spolknul jsem i modrý prášek,“ líčil Cole.

Viagru prý v té době vůbec neznal. „Jsem dobře obdařený muž, funguje to pořád a tehdy jsem nevěděl, co je modrá pilulka. To až později,“ svěřil se téměř dvoumetrový fotbalista.

A pak to přišlo. „Nechápal jsem, co se to děje. Rozhlédl jsem se po autobuse a všichni se mi smáli. Měl jsem erekci a kolem mě parta kluků. Věděl jsem, že to není dobré,“ povídal Cole.

Měl tři nohy

Účinky viagry byly vidět ještě i při tréninku. Cole žertoval, že díky tomu byl jedním z nejrychlejších hráčů: „Nešlo to skrýt… Byl jsem ale opravdu rychlý, měl jsem tři nohy.“

Cole se v reprezentaci nedokázal zabydlet, v anglickém dresu odehrál jen sedm zápasů.