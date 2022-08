Jsou to sotva dva týdny, co zejména zahraničními médii probleskla zpráva o tom, že Slavii posílil útočník Boluwatife Ogungbayi. Mladý Nigerijec zaujal vedení Pražané poté, co se zaskvěl v domácí ligové soutěži. V jedenácti zápasech dal čtrnáct branek.

A už doslova po pár dnech se možná začíná znovu ukazovat, jak důkladně prozkoumaný africký trh Slavia má. A není to zdaleka poprvé…

Slavia přepsala historii klubu. K rekordní výhře zavelel čerstvý otec Olayinka

V neděli po obědě dokonce tenhle šikula přinutil klubového šéfa Jaroslava Tvrdíka, aby sáhl po svém telefonu či počítači a poslal skrze svůj twitterový účet do světa zprávu o tom, jak vypadá africká cesta v praxi.

K tomu přidal screen zápisu ze zápasu slávistické devatenáctky proti královehradeckým vrstevníkům, které domácí přehráli 4:0. A hádejte, kdo dal všechny góly.

Poprvé se Ogungbayi trefil v šestnácté minutě, krátce po poločase měl zkompletovaný hattrick a v 67. minutě přidal čtvrtou trefu.

Kometa Usor

Vypadá to na dalšího fotbalistu, který by mohl být důkazem, že ve Slavii to s Afričany opravdu umí.

Ačkoliv se to ne možná každému úplně zamlouvá, sestava se hráči z afrického kontinentu plní. Olayinka, Sor, Traoré, Oscar a teď nejnověji Tiéhi nebo Usor.

Pro slávisty jsou klenotem nejen na hřišti. Vždyť si ještě určitě vzpomenete, jakým postrachem byl Yira Sor pro soupeře v loňském ročníku Konferenční ligy, důležité góly dává i Olayinka.

Z vesnice i Afriky. Unikátní přehled: Kde se slávisté naučili hrát fotbal?

A v letošním ročníku? Do něj vlétl tak trochu nečekaně jako kometa Moses Usor. Jeho góly byly klíčové v předkolech Konferenční ligy proti Panathinaikosu i Rakówu. Další tři pak přidal ve čtyřech utkání domácí ligové soutěže.

Přijde další Sima?

Slavii se ale Afričané vyplácejí i při pohledu do klubové pokladny. Zářným příkladem je borec, s nímž je Usor v současnosti často srovnáván. Abdallah Sima přišel do Slavie podobně jako mladý Nigerijec do B týmu. Brzy si ale řekl o šanci v elitním výběru a okamžitě začal řádit.

Jeho parketou byla hlavně Evropská liga, tam ho nedokázal ubránit třeba ani anglický Leicester. Pravidelně ale sázel góly i v lize. Třeba dva v derby do sítě Sparty.

Sima a Zima? Slávistické duo na odchodu. Jeden míří do Anglie, druhý do Itálie

To se pochopitelně nemohlo obejít bez zájmu zahraničních týmů. I když v dalším průběhu svého působení v Praze už nebyl zdaleka tak viditelný a dokonce vypadl ze sestavy, nakonec zamířil na britské ostrovy. Anglický Brighton za něj byl ochoten zaplatit osm milionů eur, tedy něco kolem 250 milionů korun. A to do Slavie zamířil rok předtím za miliony tři…

A zdá se, že to nemusí být zdaleka naposled, co si ve Slavii budou mnout ruce nad přísunem peněz. Kolem Petera Olayinky krouží evropské kluby už dlouho, poslední dobou se poměrně nahlas mluví o zájmu o Sora, bez povšimnutí dlouho zřejmě nezůstanou ani výkony Usora.

Kdoví, třeba brzo budeme častěji slýchat i jméno Boluwatife Ogungbayi.