Oznámení přišlo krátce poté, co sedmatřicetiletý kanonýr v exkluzivním a postupně odtajňovaném rozhovoru před startem mistrovství světa kritizoval trenéra Erika ten Haga a celé vedení Rudých ďáblů. V interview pro TalkTV mimo jiné prohlásil, že se cítí klubem zrazen a uvedl, že ke svému kouči nechová žádný respekt.

„Proč bych měl chovat respekt k někomu, kdo ho nechová ke mně?“ mimo jiné pronesl v jednom ze svých odvážných prohlášení, která okamžitě obletěla celý svět.

Ronaldova budoucnost na Old Trafford, kam se vrátil v srpnu 2021 po angažmá v italském Juventusu, se po rozhovoru doslova otřásla v základech. Zástupci United už minulý týden naznačili, že v reakci na jeho výroky "podniknou odpovídající kroky". Nakonec došlo k tomu úplně nejhoršímu.

Nemusím se zabývat tím, co si myslí ostatní, řekl Ronaldo. Na MS přijel vyhrát

„Cristiano Ronaldo opustí Manchester United po vzájemné dohodě, a to s okamžitou platností. Klub mu děkuje za mimořádný přínos během jeho dvou angažmá na Old Trafford, kdy v 346 zápasech nastřílel 145 gólů, a přeje mu i jeho rodině do budoucna vše dobré," uvedl klub stručně v oficiálním prohlášení.

Na webu věnovali United rozchodu s Ronaldem, který během prvního angažmá v letech 2003 až 2009 přispěl klubu k zisku osmi velkých trofejí, pouhé tři věty. „Všichni v United se dál soustředí na další pokroky pod vedením Ten Haga a pracují společně na dosažení úspěchů na hřišti," dodal klub.

Bývalý hráč Realu Madrid nebo Juventusu Turín sice v rozhovoru pro TalkTV prohlásil, že je i navzdory konfliktům odhodlán v Manchesteru zůstat, nakonec se ale dohodl na odchodu. O ten marně usiloval už vloni v létě, žádný přestup se ale nakonec nekonal.

Ve své reakci dnes Ronaldo vzkázal, že klub i jeho fanoušky stále miluje. „To se nikdy nezmění. Mám ale pocit, že je pravý čas, abych hledal nové výzvy. Přeju týmu ve zbytku sezony i v další budoucnosti jen úspěchy," uvedl Ronaldo.

Ronaldova telenovela nekončí. Mohl jsem hrát za City, tvrdí Portugalec. Jenže...

Zatím není jasné, kde bude v kariéře pokračovat. Nyní se chce v první řadě soustředit na mistrovství světa, do něhož Portugalci vstoupí ve čtvrtek zápasem s Ghanou.

Je však přesvědčen, že vzniklá aféra se národního týmu nedotkne. V pondělí přitom na sociálních sítích vyvolalo velkou pozornost video z portugalské šatny zachycující chladný pozdrav mezi Ronaldem a týmovým kolegou z United záložníkem Brunem Fernandesem.

Co bude dál? Jasno bude nejspíše až po světovém šampionátu. Jedno je však jisté. Ronaldova kapitola v rudém dresu je definitivně u konce.