/VIDEO/ Fotbalové mistrovství světa žen zažilo historickou chvíli. Na svědomí ji má hlavní rozhodčí utkání mezi domácím Novým Zélandem a favorizovaným Norskem. Co Japonka Yošimi Jamašitaová přesně provedla?

Rozhodčí Jošimi Jamašitaová nařizuje penaltu v zápase Nového Zélandu proti Norsku | Foto: Profimedia

Běžela 87. minuta, utkání se nezadržitelně blížilo ke svému konci a na spadnutí byla prvotřídní senzace. Fotbalistky domácího Nového Zélandu totiž vedly nad favorizovaným Norskem 1:0. A u toho nemuselo zůstat.

Na hranici pokutového území totiž jedna z norských hráček zahrála rukou. Jamašitaová šla celou věc konzultovat s videorozhodčím, a když se po několika desítkách sekund vrátila zpět na hrací plochu, stalo se něco, na co fotbalový fanoušek zatím rozhodně není zvyklý.

Show Messimu ukradl vlastní syn. Video s jeho kouskem obletělo svět

Obvykle se totiž, zrovna v případě pokutového kopu, dozví hráči a fanoušci známým gestem člověka, který má na starosti řízení utkání.

Sedmatřicetiletá sudí, která se představila i na mistrovství světa mužů v Kataru, však hned po poradě s videorozhodčím předstoupila před aktéry duelu a zaplněné tribuny a prostřednictvím mikrofonu všem oznámila, že nařizuje penaltu.

Zdroj: Youtube

Tato novinka už byla testována třeba na světovém šampionátu hráčů do 20 let, ale je to vůbec poprvé, co se objevila na tak masově sledované akci.

Nadšené davy fanoušků sice na chvíli zpražila Ria Percivalová, která nařízený pokutový kop neproměnila, o pár minut později však už mohly tribuny opět propuknout v jásot, když se svěřenkyně jihomoravské rodačky Jitky Klimkové dočkaly výhry nad favoritkami.