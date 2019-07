/INFOGRAFIKA/ Přes dvě miliardy korun už stál Daniela Křetínského koníček jménem Sparta. Protřelý podnikatel na sportovním poli tápe i kvůli tomu, že důvěřuje ve vedení fotbalového kolosu spíše svým známým než velkým odborníkům. Postava Tomáše Rosického však může být důkazem, že se bude blýskat na lepší časy.

Kopačky pověsil na hřebík teprve před rokem a půl, ale do důležité pozice v managementu naskočil rychle. Žádné velké rozkoukávání, bývalý reprezentant dostal od začátku vysoké pravomoci a brzy se stal prvním mužem sportovního úseku. „Je to velká zodpovědnost, ale láká mě Spartě pomoci, aby to vypadalo jinak. Spousta lidí mě odrazovala, že načasování není dobré,“ vyprávěl Rosický v prosinci po svém jmenování do pozice sportovního ředitele.