Místo vyrovnávacího gólu chybně odpískaná ruka a červená karta pro Mojmíra Chytila. Kontroverzní verdikt rozhodčích vzal českým fotbalistům naději na úspěch v kvalifikačním utkání mistrovství Evropy v Albánii. Národní tým se v deseti na obrat nezmohl a v klíčové bitvě o postup s lídrem skupiny schytali debakl 0:3.

Atmosféra na stadionu Air Albania | Video: Deník/František Bílek

Tenhle moment zásadním způsobem ovlivnil třaskavý střet Čechů s Albánci v Tiraně. V závěru první půle se Češi hrnuli za vyrovnáním. Dokonce se jim to povedlo, ale gól Mojmíra Chytila hlavní rozhodčí Danny Makkelie po zmatcích a dlouhé debatě s VARem nepochopitelně neuznal.

„Tenhlo zabilo zápas,“ ušklíbl se kapitán Tomáš Souček po absolutně nepovedeném utkání, které Češi projeli 0:3.

Útočník Slavie si při zakončení počínal neohrabaně, míč dopravil do sítě krkolomně. Zdálo se, že zahrál rukou, jenže z opakovaných záběrů bylo vidět, že to bylo ramenem. Branka tedy měla být uznána.

Sudí ale byli neoblomní, viděli ruku, a Čechy připravili o regulérní gól. Navíc přišli o Chytila, který dostal druhou žlutou kartu a byl vyloučen.

„Mojmír mohl mít lepší reakci, kdyby byl nachystaný, mohl do toho jít hlavou. Z těch záběru si ale myslím, že ruka to nebyla, hrál ramenem a gól měl být uznaný,“ řekl v zápasovém studiu České televize expert Martin Hyský.

Na internetu se okamžitě rozjela živá diskuse. Zapojili se i bývalí fotbalisté a většina měla jasno: Branka měla platit.

Výkon fanoušky zklamal

„To bylo rameno,“ naťukal na platformě X Jakub Podaný. „Taky se divím, jak tohle pomezní viděl,“ přitakal Zdeněk Folprecht.

Rozhodnutí sudích nechápali ani fanoušci. „Tohle je fakt komedie,“ zlobil se jeden z českých příznivců. „Já bych odešel ze hřiště,“ zlobil se další.

Zároveň se shodli i na tom, že přestože kontroverzní moment ovlivnil výsledek, reprezentace nepodala v nepřátelské atmosféře v Tiraně optimální výkon. Albánci byli jasně lepší a po zásluze uspěli. „Hrát v deseti proti Albánii je těžký, ale ani v jedenácti jsme si nic nevytvořili,“ uznal útočník Jan Kuchta.

Svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého si to porážkou zavařili. O postup na Euro do Německa si to budou muset rozdat s Polskem.