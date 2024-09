Možná si vzpomenete na Ruslana Nigmatullina, který byl na začátku 21. století nejlepším ruským fotbalovým brankářem. Byl reprezentační jedničkou na mistrovství světa v roce 2002 a převážnou část kariéry strávil v domácí soutěži, hlavně v moskevských klubech Lokomotiv a Spartak. Hrál ale i v Řecku, Itálii a Izraeli.

Když skončil s fotbalem, stal se z něj v Rusku známý DJ, často vystupoval také v televizi. Kvůli oblibě stylového a elegantního oblečení platil za módní ikonu, což podkresloval jeho lehce exotický zjev (Nigmatullin je původem povolžský Tatar).

Teď ale ruské sportovní i bulvární weby žijí krachem jeho dlouholetého manželství. „Příliš jsem manželce důvěřoval,“ přiznal Nigmatullin. S matkou svých dvou synů Jelenou už se rozvedl, spory o majetek ale dořešeny nejsou. A právě tady někdejší reprezentant prohrává na plné čáře.

Jak luxusní moskevský byt, tak apartmán v Miami (mj. sousedící s nemovitostí Lionela Messiho) za víc než padesát milionů korun totiž zůstaly exmanželce. Právě na ni byly obě nemovitosti napsány. „Teď chápu, že jeden miloval a druhý mu dovolil milovat,“ konstatoval zklamaný Nigmatullin, jenž se tak ocitl bez střechy nad hlavou.

Už má novou partnerku

S Jelenou se poznal v roce 1996, okamžitě se do atraktivní světlovlásky zamiloval a za tři dny po prvním setkání už spolu bydleli. Teď je všemu konec. „Láska ustoupila lhostejnosti. Uvědomil jsem si, že pro mou ženu jsem něco jako nábytek,“ vylíčil bývalý gólman.

Nejvíc ho mrzí, že zatímco navrhoval rozdělení majetku „fifty-fifty“, jeho bývalá žena prý rychle prodala moskevský byt, shrábla peníze a odjela do USA. Od té doby s ním prý nekomunikuje a přes právníky chce získat celý majetek, včetně toho, co Nigmatullin vydělal během fotbalové kariéry i po ní. Argumentuje tím, že hlavním důvodem rozvodu byla manželova nevěra, to však Nigmatullin odmítá.

Bolí ho i to, že není v kontaktu se svými syny, nyní již dospělými. „Říká se, že děti porozumějí svým rodičům až ve chvíli, kdy mají také děti. To už ale může být pozdě. Bolí mě to na duši, ale co nadělám? Sleduji je na dálku,“ svěřil se Nigmatullin.

Sám ale nezůstal. Skoro padesátiletý Nigmatullin už si stihl najít novou partnerku, teprve dvaadvacetiletou modelku a moderátorku Evelinu. „Náš vztah nemá nic společného s mým rozvodem, nehledejte špínu tam, kde žádná není,“ vzkázal ruský ex-reprezentant, který se na sociálních sítích rád chlubí fotkami se svou mladičkou přítelkyní.