Rusko jako válečný agresor? S tím na brazilského fotbalistu Nina nechoďte. Olympijský vítěz přestoupil do Zenitu Petrohradu teprve v lednu, avšak Rusko si zamiloval natolik, že by se nebránil ruskému pasu. Stejně jako řada Kanárků působících v Rusku.

Brazilský obránce Nino se oporou Zenitu Petrohrad. | Foto: Profimedia

Brazilský reprezentant Nino loni v listopadu pomohl fotbalistům Fluminense k triumfu v Copa Libertadores. To byl karneval. Pro tým z Ria de Janeira totiž šlo o historický okamžik. Nino slavil slavil zisk trofej společně s legendárním Marcelem, ikonou Realu Madrid.

Rusy mají vyloučit odevšad, zuří Zinčenko. Že za válku nemohou? Bojí se a mlčí

Poté se střední obránce rozhodl pro další krok v kariéře. V šestadvaceti letech opustil rodnou Brazílii a vůbec poprvé se vydal na zahraniční angažmá. Jako cílovou destinaci si vybral Rusko. Co na tom, že v zemi zuří válka, kterou rozpoutal zločinec a diktátor Vladimir Putin, který se svou armádou napadl sousední Ukrajinu.

Nino přestoupil do Zenitu Petrohrad bez výčitek, že by bral krvavé peníze. Nevadí mu ani to, že ruské kluby nemohou hrát evropské poháry. Brazilský stoper si to v Petrohradu nemůže vynachválit. Do klubu přišel v zimní pauze a okamžitě se stal oporou lídra tabulky.

Podívejte se na fotbalové kousky Brazilce Nina:

Zdroj: Youtube

„Zenit je ve světě velmi respektovaný klub. Když jsem se ptal lidí z celého světa na informace o něm, všichni mluvili o velikosti klubu,“ řekl v rozhovoru pro Sport Express.

Nino bere Petrohrad i jako vstupní bránu do některé z top evropských lig. „Mohl by to být ten odrazový můstek. Ale není to něco, o čem bych neustále přemýšlel, protože jsem sem teprve přišel. Jsem velmi šťastný a spokojený s tím, co jsem v Petrohradu zažil a ještě zažiju. Doufám, že se mi tady podaří nejprve uskutečnit své sny, a co se týče budoucnosti, o té nikdo nikdy nic neví.“

Ruský pas jako znamení

Majitel zlaté medaile z poslední olympiády v Tokiu je v Petrohradu spokojený natolik, že by rád získal ruský pas. Ostatně nebyl byl prvním a nejspíš ani posledním Kanárkem s tímto statusem v Premier Lize. „Když se mě zeptají, jestli chci ruský pas, řeknu ano,“ svěřil se. „Mluvil jsem na toto téma s jinými Brazilci, třeba Claudinho už ho má, takže vím, že bych tady musel žít pět let. Každopádně bych byl moc rád, kdyby mi ho nabídli.“

Tlačenice u Putinových vrat. Západní hokejisté chtějí být Rusy, větří miliony

Nino zároveň vysvětlil, proč by chtěl dostat ruský pas. Není to kvůli tomu, aby mohl reprezentovat ruský nároďák. „K tomu ho nepotřebuji. Pro mě by to bylo spíš znamení, že mě jiná země přijala. Země, která na začátku nebyla moje, ale stane se jí. A z toho bych měl velmi dobrý pocit.“

Kromě brazilských fotbalistů stojí hojně o ruské občanství i zámořští hokejisté. Letos se stal Rusem kanadský rodák Brendan Leipsic, který také působí v Petrohradu. Mimochodem, v armádním klubu sdílí kabinu s českým útočníkem ruského původu Dmitrijem Jaškinem.