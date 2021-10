Na egyptského fotbalistu se hrne chvála ze všech stran. V očích kouče Liverpoolu Jürgena Kloppa je šikovný útočník dokonce nejlepším fotbalistou současnosti. To ostatně dokázal v přímé konfrontaci s Cristianem Ronaldem, když při výhře 5:0 nad Manchesterem United nasázel hattrick.

S tím ale souvisí i rostoucí platové nároky devětadvacetiletého Afričana. Salahovi v létě roku 2023 skončí v Liverpoolu smlouva a tak se spekuluje o budoucnosti malého faraona. „Pokud by záleželo jenom na mně, rád bych tady zůstal do konce kariéry. Ale není to v mých rukou,“ svěřil se Salah.

Svým vyjádřením vytvořil tlak na americké majitele klubu Fenway Sports Group směrem k rokování o novém dlouhodobém kontraktu. Zádrhelem však může být astronomický plat 500 tisíc liber týdně, který prý Salah požaduje. To je v přepočtu neuvěřitelný 15 a čtvrt milionů korun.

Zdroj: Youtube

„Předpokládá se, že Salahův zástupce Ramy Abbas chce pro útočníka smlouvu v hodnotě 500 tisíc liber týdně. Šéfové z Anfieldu si uvědomují, že budou muset udělat ze Salaha nejlépe placeného hráče v historii klubu, aby ho udrželi. Tím by se Salah dostal mezi nejlépe vydělávající hráče světa,“ uvedl server Football Insider.

Podle něj američtí majitelé z Bostonu budou muset jít do finančního extrému, aby Salaha udrželi. „Neumím si představit, že bych nastoupil proti Liverpoolu. Bylo by to pro mě těžké,“ svěřil se Salah.

Fenomenální Egypťan je v Liverpoolu od roku 2017 a za tu dobu se stal legendou klubu. V dresu Reds nasázel v Premier League 107 gólů, na což potřeboval jen 167 zápasů. Stal se tak historicky nejlepším africkým střelcem v lize, když překonal bývalého snipera Chelsea Didiera Drogbu.