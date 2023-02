I Tepličtí se v zápase dožadovali odpískaní pokutového kopu, ale píšťalka sudího Klímy po ruce Ogby zůstala němá. Stejně tak i VAR, který situaci po konzultaci s hlavním rozhodčím posoudil jako povolenou. A právě tento moment pořádně rozlítil legendu plzeňské Viktorie Davida Limberského.

„Ponese někdo odpovědnost za dnešní šaškárnu v Teplicích? Byla to ukázková situace, kdy byla použita ruka, která nebyla v přirozené poloze. Kdyby mu hráč Teplic nastřelil ruku, kterou se podepírá, neřeknu nic, ale tohle byla neuvěřitelná chyba všech rozhodčích, kteří se na tom podíleli. Teplice dneska přišly o dva body," vyťukal David Limberský do svého příběhu na instagramu a na dálku pošťouchl předsedu komise rozhodčích Radka Příhodu. „Těším se, jaké důsledky z toho vyvodíte, jde to za vámi," napsal David Limberský, který je momentálně hráčem Domažlic, ale netrénuje, protože je po operaci menisku.

Emoce v Limberském plály i pak. Rozhodčí Klíma v rozhovoru pro 02 TV Sport vysvětloval, proč pokutový kop neodpískal. Ani to však Limberského názor změnit nepřimnělo. „Pane Klímo, jsi lhář! Děláš z lidí pitomce, ale většina z nich nejsou tupé ovce. Tvoje opakované hrubé chyby ve prospěch Slavie jsou už nám všem do očí bijící. Když jsem v roce 2012 nasimuloval penaltu proti Spartě, sudí Matějek dostal doživotní zákaz. Ty bys měl dostat minimálně tři doživotní zákazy. Jsem zvědavý, jaký trest dostaneš," zveřejnil Limberský další post.

K situaci se na sociálních sítích vyjádřil také teplický patriot a další vyhlášený rebel a průšvihář Martin Fenin. „Tohle je ostuda," řekl mimo jiné vicemistr světa ze šampionátu fotbalistů do dvaceti let z roku 2007.