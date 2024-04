Fertig. Je hotovo. Fotbalisté Bayeru Leverkusen přepsali dějiny, poprvé v historii dokráčeli k bundesligovému titulu. Slavit mohou i tři Češi – Patrik Schick, Adam Hložek a Matěj Kovář. Při společném rozhovoru během mistrovských oslav padla i legendární hláška Jana Kollera, který před lety pobláznil Německo v dresu Dortmundu.

Radost fotbalistů Leverkusenu z mistrovského titulu. | Foto: Profimedia/Rolf Vennenbernd/dpa

Byli době naložení. Aby ne, vždyť právě získali mistrovský titul. Schick, Hložek a Kovář se stali německými šampiony. Fotbalisté Leverkusen nasázeli pět branek do sítě Werderu Brémy a pět kol před koncem soutěže dali razítko na bundesligový titul. Bayer tak přerušil jedenáctiletou hegemonii Bayernu Mnichov.

Exkluzivní rozhovor se Schickem, Hložkem a Kovářem pro Nova Sport:

Zdroj: Youtube

Není divu, že se vykutálená česká trojka v exkluzivním rozhovoru pro Nova Sport náramně bavila. „Je to neskutečný úspěch, i pro Česko. Je skvělé, co jsme dokázali. Jsme součástí historie, dá se říct, že i legendy,“ líčil útočník Adam Hložek. „Dokázali jsme to, mám radost. Jsem rád, že jsme u toho všichni tři společně,“ doplnil jeho parťák z útoku Patrik Schick.

Fantastisch! Von Heute!

A Matěj Kovář s lahví piva souhlasně přikyvoval. „Je to úspěch pro celý český fotbal. Moc si to užíváme, doufám, že to není naposledy,“ culil se mladý brankář, který objímal Michala Kadlec, jenže má s Bayerem titul vicemistra ze sezony 2010/11.

To nejlepší ale přišlo na konec, došlo i na němčinu. „Fantastisch! Von Heute!” vypálil se smíchem Kovář, který přišel do Leverkusen teprve loni a bere lekce němčiny.

Hložek překvapil, skvělý Schick. Německo pěje ódy na české hrdiny Leverkusenu

Všechny touhle hláškou odboural. Byla to totiž narážka na úsměvnou oslavu Jana Kollera po zisku titulu s Dortmundem v roce 2002, kdy „český Honza“ ještě moc dobře nešprechtil.

Jak je vidět, v Leverkusenu teď bude hodně veselo.