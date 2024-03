Německo je v úžasu z české ofenzivní dvojičky. Adam Hložek a Patrik Schick svými góly zařídili vítězství fotbalistů Leverkusenu 3:2 ve Freiburgu. Bayer díky nim v sezoně ještě neprohrál a je zase o něco blíž bundesligovému titulu.

Rozhodně by si zasloužili větší minutáž. Když už se totiž čeští útočníci ve službách Leverkusenu dostanou na plac, tak to stojí za to. Schick s Hložkem se o víkendu podepsali pod triumfem bundesligového lídra ve Freiburgu.

Hložek se objevil v základu teprve potřetí v sezoně a důvěru splatil gólem. Svým výkonem si vysloužil obdiv. „Jeho nominace do základní jedenáctky byla překvapením, ale svým výkonem ji naprosto odůvodnil,“ píší v Německu.

Hložek byl nejprve na začátku akce vedoucí k první brance Bayeru a pak sám zvýšil na 2:1. „Celkově velmi povedené představení,“ chválila média českého střelce.

Překvapivý tah s Hložkem kouči Xabimu Alonsovi vyšel, stejně jako nasazení Schicka na hrot. Nejlepší kanonýr minulého Eura má v posledních dnech neuvěřitelnou fazonu. Ve čtyřech utkáních má na kontě stejný počet branek.

Trochu štěstí

V dvojutkání osmifinále Evropské ligy s Karabachem vstřelil jako střídající žolík tři branky, a sám tak zařídil postup. A výhru Leverkusenu vystřelil i o víkendu lize proti Freiburgu. „Schick to udělal skvěle,“ povzdechl si Vincenzo Grifo z poraženého týmu.

„Upřímně řečeno, bylo v tom i trochu štěstí. Míč mi trochu odskočil, chtěl jsem ho prostě trefit a lépe jsem to udělat nemohl,“ okomentoval Schick zásah.

Leverkusen stanovil 22. výhrou v ligové sezoně nový klubový rekord, maximum vylepšil i 38. soutěžním utkáním bez prohry. Osm kol před koncem má desetibodový náskok na obhájce titul Bayern Mnichov. Na kontě mají 70 bodů, což je pouze o bod méně, než loni stačilo k triumfu bavorskému velkoklubu.

Střelecký apetit českých útočníků je zároveň dobrým znamením pro kouče reprezentace Ivana Haška směrem k mistrovství Evropy.