Mají tu velké letiště, z daleka sem jezdí lidé kvůli adrenalinovým atrakcím v obřím zábavním parku. Věhlas si získala i místní ZOO. A co by kamenem dohodil od pavilonu medvědů či slonů stojí moderní fotbalový stadion. Vítejte v Lipsku, v jednom z deseti pořadatelských měst Eura 2024. Právě tady odehrají čeští fotbalisté první zápas turnaje.

Lipsko, Red Bull Arena v barvách Eura | Foto: RB Leipzig/Motivio

Saská metropole, v níž žije více než 600 tisíc obyvatel, se v uplynulých dnech převlékla do barev Eura. Prvními hosty budou značně symbolicky Češi, kteří tu v úterý večer vyzvou Portugalce.

Symbolika je ukryta ve dvou okolnostech.

Turismus: Češi pravidelně jezdí do Saska na výlety, za nákupy. Během jedné etapy covidu v roce 2020 dokonce místní úřady povolily českým občanům krátkodobé pobyty, přestože v celém Německu platila povinnost karantény.

Fotbal: Hvězdou Lipska byl chvíli Patrik Schick. Deset gólů, tažení Ligou mistrů až do semifinále. Sezona 2019/2020 byla pro českého kanonýra přelomová. Jenže pak musel pryč. Zpátky do AS Řím, odkud ho vykoupil Leverkusen. "Je moc drahý," zdůvodnil tehdejší kouč Julian Nagelsmann.

Nagelsmann je také minulostí, přes Bayern Mnichov se usadil na lavičce německé reprezentace.

Vzpomínky na Schicka? Tabu

Zajímalo by vás, jestli si dnes v Lipsku někdo vzpomene na Schicka? Rozhodně. Ovšem na nějaké vzpomínkové povídání s českým fotbalistou (a vlastně i o českém fotbalistovi) zapomeňte.

Aspoň ne se zaměstnanci místního klubu. Od kustoda po trávníkáře, všichni mají dovolenou. Kompletní starost o stadion převzala UEFA.

Arénu, která byla postavena kvůli mistrovství světa v roce 2006, zná Schick z českých fotbalistů určitě nejlépe. Šestkrát tu skóroval. Hrál tady i jako soupeř, ale nikdy se gólově neprosadil.

Mimochodem, RB Leipzig - oficiálně RasenBallsport Leipzig, bude na šampionátu mít dost početné zastoupení. Z kádru čtvrtého týmu uplynulé sezony Bundesligy si nominaci na Euro vysloužilo hned jedenáct fotbalistů. Lipsko to řadí na úroveň Bayernu Mnichov či Barcelony.

Víc zástupců vyslaly do Německa jen čtyři kluby v Evropě (Manchester City, Paris Saint-Germain - 12 a Real Madrid, Inter Milán - 13).

Nejmenší stadion šampionátu

Češi a Portugalci budou v Lipsku prvními, ale ne jedinými hosty. Do osmého největšího města Německa se těší i fanoušci Francie a Nizozemska (21. června), následně dorazí Italové a Chorvaté (24. června). Posléze se tu odehraje ještě jeden osmifinálový zápas.

Místní očekávají invazi z ciziny, ceny za hotely vystřelily strmě nahoru.

"Kupříkladu z Nizozemska má přijet až čtyřicet tisíc příznivců, kteří plánují pochod městem. Víc než polovina se jich na stadion nevejde," upozornil Stefan Schedler, projektový manažer pro Euro v Lipsku.

Však i leckteří Češi si plánují udělat výlet jen do fanzóny, jež vyrostla na největším náměstí Augustusplatz.

Stadion má pro šampionát sníženou kapacitu na 40 tisíc diváků (oficiálně podle UEFA). Z tohoto pohledu je nejmenší ze všech arén pro Euro. Důvod? Úprava tribun pro VIP, novináře a také improvizované střídačky na ploše.

Jak to vypadá uvnitř, v kabinách a bezprostředním okolí stadionu? Podívejte se do galerie.