Fotbalový reprezentant Patrik Schick se znovu zranil. A pro lidi diskutující na sociálních sítích je to možná populárnější téma k diskuzi, než kdyby nastřílel hattrick třeba Brazilcům. Komentáře jsou opravdu pestré, často se ale objevuje srovnání s jiným českým (bývalým) reprezentantem.

Patrik Schick | Foto: ČTK/AP/Roman Kruchinin

I kdyby to jméno nebylo v titulku, tak asi nebude těžké uhodnout, o kom je řeč. Tomáš Rosický, někdejší supertalent českého fotbalu, který se ze Sparty dokázal dostat do Borussie Dortmund či londýnského Arsenalu, ale také muž, jehož kariéru zásadně ovlivnila častá zranění.

Nyní dal na současného sportovního ředitele letenského klubu vzpomenout právě Patrik Schick. Na návrat reprezentačního útočníka čekali jak spoluhráči v Bayeru Leverkusen, tak především kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Dočkal se, sedmadvacetiletý útočník se po dlouhých měsících vynuceného volna kvůli problémům s třísly vrátil. Jenže Šilhavý ho na příští reprezentační sraz, v rámci kterého Češi odehrají klíčová utkání kvalifikace o mistrovství Evropy v Polsku a s Moldavskem, nakonec nejspíš nepozve.

Stopku totiž Schickovi vystavilo tentokrát lýtko. Pražský rodák stihl odehrát osmadvacet minut zápasu Evropské ligy proti Karabachu a jedinou minutu bundesligového duelu s Freiburgem. Klub mluví o třítýdenní pauze.

Schickova smůla pochopitelně vyvolala řadu reakcí mezi fanoušky. „Patrik Schick je prokletý. Nemám jiné vysvětlení,“ nemůže uvěřit dalšímu zranění české hvězdy Anna na sociální síti X.

Radši nevycházet ven

Časté je ale právě srovnání s Rosickým. „Nepřipomíná nějakou jinou porcelánovou panenku? Co třeba Rosa?“ vzpomíná na bývalého reprezentačního kapitána Jiří. „Není Rosického příbuzný?“ ptá se zase Josef.

„Ten klub by neměl vycházet z baráku,“ přichází s radikálním řešením, jak předcházet zraněním, Karel.

Hotový rozbor ale připravil Miroslav. „Co tohle je? Mají nejlepší doktory, nejlepší výživu, nejlepší regeneraci a on je furt zraněný… Mně to přijde, že ty technicky zdatní Češi jsou furt zranění. Rosický, Schick, Černý, Morávek, Kadlec… Jestli to není nějakým špatným trénováním v mládí,“ vypočítává fotbalisty, kteří se často potýkají se zdravotními problémy a zamýšlí se nad jejich příčinou.

Reprezentace může jen doufat a (nejspíš) bez Schicka se snažit, aby se nenaplnila slova uživatele píšícího pod přezdívkou TommyBrhel84. „Pro něj osobně škoda, ale aspoň nebude u tý ostudy,“ suše komentuje Schickův případ.