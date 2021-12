Reprezentační útočník se drží na druhém místě střelecké tabulky bundesligy, přestože kvůli zranění během podzimu měsíc nehrál. "Těch gólů mohlo být ještě víc. Nevím, jestli přes dvacet. Samozřejmě utekly mi nějaké zápasy, ve kterých jsem potenciálně mohl nějaký gól dát. Takže to číslo mohlo být ještě vyšší," poznamenal Schick.

Suverénní král. Schick vyhrál podzimní část ankety českého Zlatého míče

Kvůli zdravotním problémům nehrál od konce října do konce listopadu. Vrátil se ale ve velkém stylu a ve zbylých pěti podzimních bundesligových zápasech zaznamenal osm branek. V životní formě se ale necítí.

"Po tom zranění určitě ne. Před zraněním jsem se cítil velmi dobře, vše bylo tak, jak jsem si představoval. Po zranění ten fyzický stav mého těla ještě není úplně takový, jaký by měl být a jaký očekávám. Počítám s tím, že mi to ještě nějakou dobu zabere. I když jsem připraven na zápas, kotník pořád ještě není stoprocentně v pohodě," uvedl Schick.

Lewandowski si Zlatý míč zasloužil

Hned v druhém startu po zranění se blýskl čtyřmi góly v utkání proti Fürthu, kde v minulosti působil jeho agent Pavel Paska. "My jsme spolu mluvili. Upřímně, myslel jsem si, že bych si mohl zastřílet," podotkl Schick s úsměvem. "Dát čistý hattrick, to se mi, myslím, ještě nepovedlo. Doufám, že po novém roce nějaký přibude," doplnil.

Již během podzimu vyrovnal český střelecký rekord za jednu sezonu v pěti nejprestižnějších ligách. "To je samozřejmě také dobré. Mám našlápnuto dobře, tak doufám, že se nezastavím na té šestnáctce. Bude to těžké na to navázat, ale myslím, že ten potenciál okolo 25 gólů je reálný," přemítal Schick.

Fanoušci West Hamu vypískali po prohře své hráče. Je to frustrující, řekl Souček

Na lídra střelecké tabulky Roberta Lewandowského z Bayernu Mnichov ztrácí tři branky. "Měl teď za sebou dvě velmi povedené sezony, pravděpodobně si i zasloužil Zlatý míč, který nedostal. Mám ho každý víkend před očima. Ani nevím, jestli bych ho měl nazvat jako konkurenta. Hraje v Bayernu Mnichov, který bundesligu válcuje, má příležitosti každý zápas. Jsem rád, že se ho momentálně držím. Počítám s tím, že Bayern pojede a on ty góly bude dávat pořád," uvedl Schick.

Snaží se nezabývat spekulacemi o tom, které kluby o něj díky povedeným výkonům mají zájem. "Já jsem momentálně velmi spokojený v Německu. Něco se ke mně dostalo, ale nějak se nad tím nepozastavuji. Takhle to prostě ve fotbale je, spekulací je vždy hrozně moc a ve finále nic moc pravda není. Nějak se tím nezaobírám a soustředím se na Leverkusen," řekl Schick. Nedbá ani na to, že roste jeho cena. "Že stoupla moje cena, jsem zaregistroval na instagramu transfermarktu, že mě tam označili. Ale pro mě se nic nemění," doplnil.

Na Vánoce byl v Česku

K podzimní formě mu podle něj pomohla i letní příprava po vydařeném mistrovství Evropy, kde se blýskl pěti brankami a nasměroval český tým k postupu do čtvrtfinále. "Měl jsem chuť zpátky do práce. Měl jsem tři týdny volna, to si člověk odpočine. Po nějakých deseti dnech jsem se sám zapojil individuálně, abych tolik neztrácel na hráče, kteří už byli v přípravě. Abych naskočil do bundesligy připravený," řekl Schick. "Samozřejmě, ať už po tom Euru nebo během podzimní sezony jsem si vydobyl nějakou pozici. Cítím podporu od trenéra i celého klubu. V takovém prostředí se samozřejmě dobře pracuje," doplnil.

Leverkusen přezimuje na čtvrtém místě bundesligové tabulky. Schicka mrzí bodové ztráty z posledních tří kol, především to, že jeho tým dvakrát neudržel vedení 2:0. "Tohle bohužel není otázka smůly. Dvakrát za sebou takhle prohrát zápas, to je otázka nějaké pohodlnosti nebo uspokojení. Že stav je 2:0 a vše je hotové. Nevím, jestli to nazvat podceněním, ale je to věc, na které musíme stoprocentně zapracovat," prohlásil Schick.

Ruleta a deprese. Fotbalista, který prošel Spartou, tuší: Pořád jsem gambler

Vánoce prožil v Česku a v úterý se vrátí do Německa. Jarní část bundesligy začne o víkendu 7. a 8. ledna. "Já myslím, že takhle je to tak akorát. Tady (v Česku) akorát žeru," vtipkoval Schick. "Ve finále sice dovolená, ale přes svátky je to celkem stres. I kdyby se jelo nonstop jako v Anglii, tak bych s tím problém neměl," řekl.

Doufá, že v jarní části bude zdravý. "Žádné konkrétní cíle si nedávám, beru to den po dni. Můj cíl je vždy být v sezoně zdravý. Když jsem zdravý a nemám žádný problém, vím, že jsem schopný hrát to nejlepší, co umím. Máme týmové cíle, co chceme dosáhnout, ale osobní cíle, jako kolik chci dát gólů nebo že chci být nejlepší střelec, jsem si nikdy nekladl," dodal Schick.