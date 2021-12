V prvním poločase nejprve Schick připravil přesnou přihrávkou do pokutového území obránci Pierovi Hincapiemu, ve druhé půli už rodák z Prahy naplno rozjel gólový koncert. Nejprve uklidil ve 49. minutě z prvního doteku Adiliho centr za bezmocného Mariuse Funka, o dvacet minut později se Schick trefil po přesné Diabyho přihrávce, poté se dvakrát prosadil hlavou.

Schick po zranění válí. Fürth sestřelil čtyřmi góly a stíhá Lewandowského

Suma sumárum, krásné čtyři góly, tři z nich navíc elitní český útočník vstřelil v rozmezí sedmi minut. "V prvním poločase jsem neměl žádnou šanci, ani jsem nevystřelil na bránu. Pak to ale bylo jako s lahví kečupu - otevřete ji, nejdřív se nic neděje a pak všechno naráz vyteče," zhodnotil Schick vtipně průběh zápasu.

Pětadvacetiletý diamant české fotbalové reprezentace se tak po zranění kotníku vrátil ve velkém stylu a v bundesligové tabulce střelců se tak se dvanácti góly posunul na druhé místo před norského ostrostřelce Erlinga Haalanda. Lepší už je pouze o čtyři branky Robert Lewandowski, jenž během tohoto roku nemá problémy se zraněními a nastupuje ve všech zápasech.

Zdroj: Youtube

"Pocit ze vstřelené branky mi hrozně chyběl. Poslední čtyři týdny jsem byl neustále zavřený v gymu, takže jsem udělal nějaký progres i mimo hřiště. I když v dlouhých rukávech to tolik nevynikne," zavtipkoval Schick, který jednu z branek oslavil tradičním způsobem. Zatnutým bicepsem, kterým napodoboval oblíbeného bojovníka MMA Američana Nateho Diaze.

Chvála ze všech stran

Není překvapením, že Schick byl po 14.bundesligovém kole spolu se šlágrem Dortmund - Bayern (2:3) nejpropíranější osobností víkendu. Čtyřgólové šílenství! psal populární německý plátek Bild. "Jsme hrozně rádi, že se nám Patrik vrátil. Enormně se zvedla konkurence a úroveň v našem útoku, je dobře, že se hned gólově chytil," pochvaloval si švýcarský trenér Leverkusenu Gerardo Seoane.

Na fanouškovských fórech Leverkusenu bylo slovo Schick jednoznačně nejskloňovanější a často se u jeho příspěvků ukazovalo nejvyšší možné hodnocení ze zápasu - desítka. "Pokud chceme bojovat o nejvyšší příčky, musíme Schicka udržet," je nejčastějším přáním příznivců.

Velký obrat West Hamu. K výhře nad vedoucí Chelsea přispěl asistencí Coufal

Odchovanci Sparty netrvalo dlouho, aby si získal vedení i příznivce na svou stranu. I z jeho slov je vidět, že po působeních v Sampdorii Janov, AS Řím či Lipsku je právě Leverkusen tou ideální variantou. Víra v sama sebe, kooperace se spoluhráči a sebevědomý projev - to je přesně to, co Němci zbožňují. "Když máte za zády takové parťáky, víte, že se budete dostávat do šancí, že vám nachystají skvělé pozice. A já chci týmu pomoci nejlépe, jak umím, chci nám vystřílet Ligu mistrů," netají Schick, jehož branka z mistrovství Evropy v utkání se Skotskem je v nominaci na gól roku v anketě FIFA.

A cíl je to více než reálný. Leverkusen se totiž aktuálně drží na třetí pozici, který zaručuje základní skupinu Ligy mistrů, po víkendovém programu navíc dotáhl na pouhé tři body druhý Bayern.