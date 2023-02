„Od prvního dne jsem myslel na to, že dám gól před Žlotou zdí (pověstná tribuna pro stojící diváky). Abych zažil tuhle atmosféru, tuhle sílu. Že se mi to povedlo, to je skvělá zpráva pro každého, kdo dnes bojuje nebo bude bojovat později," líčil Haller na webu bundesliga.com.

Haller přišel z Ajaxu s velkým očekáváním a vizitkou luxusního střelce. Jenže krátce po podpisu smlouvy se dozvěděl děsivou diagnózu. Během přípravy si stěžoval, že se necítí dobře a lékařské testy odhalily zhoubný nádor na varlatech.

Bojovník z Baníku je zpět! Šín porazil rakovinu a po osmi měsících znovu hrál

Francouzský rodák a reprezentant Pobřeží slonoviny bojoval se zákeřnou nemocí šest měsíců. Prodělal dvě operace a čtyři chemoterapie. Nerovný boj nakonec vyhrál.

Zpátky na hřišti

Minulý měsíc dostal Haller od doktorů zelenou a vrátil se k tréninku. Přede dvěma týdny debutoval v dresu Borussie v Bundeslize jako náhradník při výhře 4:3 nad Augsburgem.

„Je to emotivní. Znamená to pro mě hodně, protože to nebyla nejlehčí část mého života,“ líčil poté dojatý fotbalista. „To, že mohu znovu dělat věci, které miluju nejvíc, je to nejlepší.“

Teď přišel další emotivní okamžik – premiérový gól. „Dává mi to určitou naději, určitou odvahu. Je to těžký, ale není to nic ve srovnání s posledními měsíci. Vstřelit tenhle gól za to všechno stálo. Jsem šťastný,“ svěřil se Haller.

„Přáli jsme si, aby k tomu došlo už v červenci nebo v srpnu. O to víc nás těší, že se to stalo právě dnes, že to byl důležitý gól a že se to stalo před Žlutou zdí. Znamená to pro něj nesmírně mnoho, hodně to znamená i pro nás. Doufáme, že to byl první z mnoha gólů,“ nechal se slyšet trenér Borussie Edin Terzić.