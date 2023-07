Vzhledem k tomu, že tisková konference s novými majiteli FC Viktorie Plzeň proběhne až později v červenci, zkusíme vám oba muže, kteří stanuli po boku Adolfa Šádka, jenž zůstává generálního ředitelem FC Viktorie Plzeň, aspoň trochu přiblížit. Zatímco v Česku se toho o nich moc neví, v Rakousku jsou to poměrně známé persony.

Švýcarský podnikatel Martin Dellenbach se angažuje také v rakouském prvoligovém klubu TSV Hartberg. | Foto: se souhlasem TSV Hartberg

Martin Dellenbach (57 let) je zkušený podnikatel. Rodák z Basileje zbohatl na provozování sítě myček aut, deset let pracoval také jako týmový manažer v motoristickém sportu. Od roku 2010 se angažuje ve fotbale, před třemi lety se stal šéfem mládeže FC Basilej. V roce 2022 vstoupil jako investor do rakouského prvoligového klubu TSV Hartberg, kde buduje a řídí velkou fotbalovou akademii.

Od května 2023 se stal také ředitelem SV Licht-Loidl Lafnitz ve 2. rakouské bundeslize. Teď je i člen představenstva FC Viktoria Plzeň.

Plzeň má nové majitele, jsou z ciziny. Šádek zůstává v čele klubu

„Plzeňská Viktoria zapadá naprosto ideálně do našeho výchovného konceptu. Mladí talentovaní hráči dostávají skvělou příležitost, aby se přes akademie a spolupráci profesionálních týmů dokázali prosadit a udělat mezinárodní kariéru. Přesně to je naše filozofie,“ prohlásil Martin Dellenbach.

Raphael Landthaler (48 let) pro změnu rakouský podnikatel a fotbalový funkcionář, který v minulosti působil například v pozici ředitele pro finance a rozvoj ve vídeňském Rapidu. Zároveň byl v představenstvu rakouské bundesligy a je také zakladatelem a CEO společnosti Nikita & Company, která se věnuje finančnímu poradenství pro fotbalové kluby.

Ve slavném vídeňském klubu působil i Bruckner

„Těší nás, že jsme se stali součástí klubu s bohatou historií a velkými úspěchy na domácí i evropské scéně. Společně se současným týmem kolem Adolfa Šádka je naším cílem další rozvoj klubu. Naše strategie je založená na stabilním ekonomickém základu a rozvoji mladých talentovaných hráčů,“ vysvětlil Raphael Landthaler.

Ve slavném vídeňském klubu působil i Martin Bruckner (58 let), jenž bude v plzeňské Viktorii předsedou Dozorčí rady. V letech 2019–2022 byl prezidentem Rapidu Vídeň a naposledy působil v dozorčí radě rakouské bundesligy. Byla také ve vedení bankovní skupiny Allianz Group Austria.

Fanoušci Viktorie cizince v čele klubu vítají většinou s povděkem

„Máme bohaté zkušenosti z fotbalové branže, které chceme nyní využít ve prospěch Viktorie Plzeň. Je to pro nás obrovská výzva, kterou nyní s pokorou přijímáme. Těšíme se na novou sezonu i na to, až poznáme všechny partnery v čele s generálním partnerem Doosan Škoda Power, zástupce města Plzeň i Plzeňského kraje. Vzhledem k tomu, co se zde podařilo vybudovat, k nim chováme obrovský respekt a budeme chtít naše vztahy ještě posílit,“ doplnil ho Martin Bruckner,

Společně s ním a Jaromírem Hamouzem, který má v posledních letech pod sebou celý komerční úsek plzeňské Viktorie, bude v Dozorčí radě Christian Fuchs.