Šidliák se loni stal prvním místopředsedou asociace zvoleným za Moravu. „Vždy jsem měl rád fotbal, ale musím říct, že té práce máme dost. Bita je na tom rodina i mé civilní zaměstnání,“ řekl v rozhovoru pro Deník 41letý advokát.

Za osmnáct měsíců jste zažil euforii s reprezentací na Euru a také jste byl nucen řešit problémy z minulých let. Když se za tímto obdobím ohlédnete, převládá ve vás spokojenost?

Ještě nejsme ani v polovině čtyřletého funkčního období. Zaznamenal jsem hlasy, že by to chtělo přidat, zrychlit. Také bych chtěl, aby některé věci byly už dál, ale je nutné si uvědomit, že fotbal je spolek o 300 tisících členech. Není to jako v korporátu, kdy pár lidí ve vedení rozhodne o osudu toho posledního zaměstnance. Někdy to trvá delší čas.

Změny? Fotbal je jako tanker, otáčí se pomalu, říká nový šéf Fousek

Je dědictví předešlé vlády brzdou v dalším rozvoji fotbalu?

Nešel jsem do neznáma, nicméně máte pravdu, že i mě překvapilo, kolik věcí k řešení, často bohužel i zcela nefotbalových, tady bylo.

Můžete být konkrétní?

Je toho hodně, ale dám za příklad finance, protože to je nejsnáze pochopitelné. Finanční toky byly nastavené tak, že v kolonce ročních výdajů bylo o cca 200 milionů víc než v kolonce příjmů. Museli jsme tedy začít výrazně škrtat, bohužel například i v příspěvcích na talentovanou mládež. Šlo o plošné úspory včetně provozních nákladů, neškrtali jsme pouze finance pro kraje a okresy, abychom zachovali podporu regionálního fotbalu.

U mládeže bych se zastavil. Není to zrovna oblast, kde by se nemělo šetřit?

Bezpochyby, je to opravdu ta poslední oblast, kterou bychom chtěli krátit, ale je to o těch omezených zdrojích. Máme tu kolem 3500 klubů a na příspěvky na mládež, tedy především na její trenéry, dosáhne jen zhruba stovka klubů. Od státu jde málo, podle statistik je u nás podpora sportu z veřejné sféry jedna z nejnižších v Evropské unii. Prosím, nemyslete si, že se topíme v penězích. Naopak.

Fotbal však na případu odstavení kontroverzního bafuňáře Romana Berbra ukázal, že chce změnu. Vnímají to i politici?

Řekl bych, že se to lepší. Za našeho vedení nedošlo k žádnému skandálu. Se zástupci státu, obcí i krajů se komunikace zvedla určitě. Máme výhodu, že náš předseda Petr Fousek je členem výkonného výboru České unie sportu i Českého olympijského výboru a sportovní svazy si ho aktuálně s atletickým šéfem Liborem Varhaníkem vybraly jako prostředníka pro jednání s vládou o navyšování finančních prostředků do sportu. Jednáme permanentně i s Národní sportovní agenturou.

Zlí jazykové tvrdí, že ve fotbale znovu probíhá jakýsi mocenský boj. Můžete to vyloučit?

S tímhle tvrzením nesouhlasím. Zvláště pokud je řeč o výkonném výboru. I když to kolikrát není jednoduché a jednání trvají někdy déle, naprostou většinu věcí jsme schválili jednomyslně.

Půlmiliardová díra v klubové kase. Sparta vykázala astronomickou ztrátu

Vy osobně vnímáte na Moravě stále silnou podporu?

Z mého pohledu se za ten rok a půl hodně věcí zlepšilo, zejména v komunikaci. Měli jsme loni dvakrát moravskou komoru, další nás čeká v únoru. Snažíme se najít rovnováhu, kdy ligové kluby chtějí něco, divizní něco jiného a kraje a okresy zase něco jiného. Absolutní jednota ale celkem logicky nebude nikdy, přesto musíme fotbalový dům udržet pod jednou střechou.

Co vás za poslední dny zvedlo ze židle?

Vystoupení jednoho pána od nás z Moravy, což trochu souvisí s předešlou otázkou.

Opět bych poprosil, abyste byl konkrétní.

Jde o Václava Salače. Když vidím ty jeho rozhovory, v nichž nás neustále kritizuje… Vždyť on se pořád opakuje, jako by byl dotčen z rok a půl staré porážky ve volbách. O spoustě věcí mluví povrchně, obecně, což podle mě pramení z toho, že nezná situaci a procesy v asociaci.

Nebylo by správné si to s ním vyříkat?

Nikdy se mi neozval, nepřišel. Potkal jsem ho snad dvakrát na fotbale, kde mi nevyčetl zhola nic. Vždy se jen v nějakém jeho rozhovoru dočtu, jak děláme všechno špatně.

Zníte dost nabroušeně.

Jsem. On poškozuje celý český fotbal, vždyť je to šíření poplašných zpráv. Vezměte si, že například pořád dokola tvrdí, jak by přivedl do českého fotbalu silné partnery, sponzory. Tak proč to tedy ještě neudělal? Pokud opravdu chce pomoci… To má být jeho pomoc navázána na funkci?

V nedávném rozhovoru pro Deník byl Salač v kritice konkrétní, zmiňoval personální změny.

Pokud si správně pamatuji, zhruba před rokem kritizoval, že personální změny neprobíhají, teď má být zase problém v tom, že jsme se zbavili odborníků. Nechápu to, zvlášť když vůbec nikoho nejmenoval. Ano, změn bylo dost, ale byly nutné a žádoucí. Vyměnili jsme finančního ředitele, máme nového sportovně-technického ředitele, šéfa právního oddělení. Veřejnost si to úplně neuvědomuje, nezavděčíme se všem, ale snad každému je zřejmé, že po předešlém vedení tady vážně byla spousta věcí k řešení.

Nespokojený Salač: Fotbal potřebuje nové vedení. Změna musí přijít hned!

Proč jste nesáhli k hloubkovému auditu, pro nějž se rozhodl hokejový svaz?

Na rozdíl od hokeje máme revizní a kontrolní komisi volenou přímo valnou hromadou. Nevyhazujeme peníze oknem, když tu funguje náš vlastní orgán, ve kterém sedí velmi zkušení právníci a ekonomové, kteří mají navíc k celé problematice velmi blízko.

Otázkou je, zda opravdu fungoval a funguje…

Těžko mohu mluvit za minulou revizní a kontrolní komisi, ale uvědomte si, že už ta odhalila případ „Dezinfekce“. Té současné jsme jako výkonný výbor podali podnět k prověření nestandardních smluv. Probíhá tedy interní audit.

Abychom se bavili i o fotbale a hře jako takové: výkladní skříní asociace je reprezentace. Jak byste shrnul její rok?

Znáte to sám. Když se daří, všichni slaví a plácají každého po ramenou. Když to nejde, hned by lidé vyhazovali trenéra. Letos to bohužel byl spíš ten druhý scénář. Samozřejmě nás moc mrzí, že jsme se nedostali na mistrovství světa, a logicky už musíme hledět na to, aby se postoupilo na evropský šampionát do Německa. Skupinu máme hratelnou.

Udělal vám někdo radost?

V neděli mi udělalo radost strhující finále mistrovství světa. Co se týče českého fotbalu, jednadvacítka bude hrát v létě malé Euro. Ženy zase remizovaly s mistryněmi Evropy u nich doma v Anglii. Takže, vzhledem k situaci a podmínkám na tom nejsme zase tak špatně, ale excelentní to samozřejmě také není, je co zlepšovat.