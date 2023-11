/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Už v pátek můžou čeští fotbaloví reprezentanti slavit postup na EURO. Musí k tomu porazit Polsko a doufat, že Moldavsko ztratí s Albánií. Trenér Jaroslav Šilhavý už má o sestavě téměř jasno. „Jsou tam dva otazníky, v bráně jsme rozhodnutí,“ řekl na předzápasové tiskové konferenci. Jméno gólmana, který nastoupí, ale neprozradil.

Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý. | Foto: ČTK

Nemáte strach, že vám obměněný tým Polska může ztížit cestu na EURO?

Polsko považuji pořád za velkého soupeře, kterému nevyšly některé zápasy této kvalifikace. Proto došlo ke změnám včetně výměny trenéra. Stále ale mají řadu skvělých fotbalistů. Vnímám to tak, že hrají o naději a nebude to jednoduché utkání. Věřím ale, že jsme na ně dobře připraveni a jsme schopni utkání zvládnout.

Čím se bude zápas lišit oproti prvnímu vzájemnému duelu v Praze?

V prvním zápase jsme předvedli smršť v úvodu, po které byl soupeř opařený. Celkově jsme odehráli skvělý zápas, který jsme zvládli. Myslím, že si tentokrát Polsko takový úvod nedovolí a dá si pozor. I když my bychom se nezlobili, kdyby to probíhalo stejně. Navíc je požene padesát tisíc lidí. My ale budeme chtít být aktivní a vstřelit nějaký gól.

Všichni se mi smáli, vzpomíná Páník. Teď může český fotbal zázemí Polsku závidět

Vnímáte zápas jako možnost získat důvěru k setrvání na lavičce?

Před námi je jediný cíl, postup na EURO, a všechny věci tomu podřídíme, zbytek se bude řešit po srazu. Tým je důležitý, ne já a moje pozice.

Máte už jasno, jaká jedenáctka nastoupí?

Nebylo těžké se rozhodnout. Jsou tam dva otazníky, všichni hráči jsou připravení a víme, o co nám jde. Uvědomujeme si to. Na brankářském postu už je jasno, trenéři brankářů chtějí, aby to kluci věděli dostatečně dopředu.

Brankáře tají

Prozradíte, kdo bude chytat?

Je to důležité kvalifikační utkání, proto, když to neřeknu, tak to unesete.

Vsadíte na slávistickou kostru?

Chceme udělat postup společně, je jedno jaký dres daný hráč obléká.

Postupová matematika: Jak na EURO? V baráži hrozí giganti

Máte z nějakého hráče Polska obavy a vyškrtl byste někoho nejraději z jejich nominace?

Obavou bych to nenazval. Respekt k polskému týmu máme. Největší hvězdou je Robert Lewandovski, skvělý hráč a skvělý zakončovatel.

Překvapilo vás, že se byl trenér Michal Probierz podívat na utkání Slavie s AS Řím?

Vracel se z Holandska, kde sledoval svého hráče, takže asi proto si vybral duel Slavie a ne Legie. Navíc trénoval Tomáše Pešíra, tak se za ním zastavil. Přišel nás pozdravit a prohodili jsme pár slov.