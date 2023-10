Jaroslav Šilhavý přežil. Zase. Šéf českého fotbalu Petr Fousek podržel kouče nároďáku už počtvrté za rok a půl. Muž na odstřel, v minulých dnech zlomený trenér bez zápalu, dostal další milost. A fanoušci žasnou, jak to mohl Šilhavý znovu ustát.

Jaroslav Šilhavý zůstává trenérem reprezentace. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý přečkal neúspěšnou baráž o mistrovství světa, sestup z elitní skupiny Ligy národů i domácí plichtu s Albánií v evropské kvalifikaci. Pokaždé mu předseda FAČR Petr Fousek vyslovil důvěru. A to samé udělal i teď po blamáži v Tiraně, kdy celý fotbalový národ věřil, že dny Šilhavého jsou sečteny.

Nejsou. Donekonečna kritizovaný kouč zůstává u kormidla i na zbytek kvalifikace o Euro. K odvolání zase nedošlo.

Fanoušky na sociálních sítích tohle rozhodnutí nakrklo. „Nechtělo se mi tomu věřit. A ona to je fakt pravda, Šilhavý zůstává,“ napsal na platformě X populární glosátor Destralux. „Česká repre je tak možná jedinou na světě, kde její trenér zjevně nechce být na své pozici. My prostě musíme být vždycky nějak speciální. S tímhle jděte do hajzlu.“

Výkonný výbor jednal pět hodiny a nakonec rozhodl drtivou většinou ve prospěch Šilhavého. „Proti Šilhavému lidsky nic nemám. Ale myslím si, že jako trenér repre měl skončit. Argumentovat stylem: My ho tam podržíme, protože za týden už musíme posílat další nominace, to je úlet… Celá tiskovka za mě šílená a jen by mě zajímalo, zda sám Šilhavý je rád, že pokračuje,“ přidal se rozladěný Zdeněk Perutka.

Franco umí kmenovou radu

Někoho ale setrvání Šilhavého na lavičce nepřekvapilo. „Vždyť FAČR trvalo asi dva roky, než se rozhodli, že si od Sparty nechaj zadarmo postavit stadion pro reprezentaci. Nemůžeme se pak my pseudoexperti divit, že pan Šilhavý u reprezentace i přes jeho žalostnou řeč těla a výroky zůstává. Lidi ve výboru ten fotbal prostě vidí jinak.“

Milan Krátký přirovnal dění v tuzemském fotbalovém rybníku k realitní show Survivor. „Franco Šilhavý umí hrát Survivora a umí kmenovou radu, to se musí uznat.“

I další fanoušek použil příměr k televiznímu pořadu, tentokrát s fotbalovou tematikou – seriálu Okresní přebor. A pustil se do kapitána Tomáše Souček, který se kouče veřejně zastal. „Totálně mi Suk připomíná Jirku Luňáka a jeho vlezdoprdelství Hnátkovi a to jsem ještě slávista… no tak Suku buď soudnej … repre se hraje na výsledky a na kvalitu hry a ne na bratríčkování.“

Objektivně je nutno říct, že ačkoliv Šilhavý dostával poslední dobou ze všech stran neskutečnou sodu, rozhodnutí FAČR dává logiku. Kouč totiž souhlasil s dodatkem ve smlouvě, která mu nově skončí už po kvalifikaci. Ta předchozí zahrnovala automatickou opci na Euro v případě postupu. Šilhavý se tak vzdal velkého obnosu peněz, stejně jako celý realizační tým. A to hrálo zásadní roli.