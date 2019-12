Fotbalisté pražské Slavie už v úterý dopoledne vyběhnou na umělý trávník v pražském Edenu, aby zde změřili síly s rivalem ze Sparty v tradičním Silvestrovském derby. Ačkoliv jsou slávisté historicky o poznání úspěšnější, poslední ročníky je v nejlepší formě zrovna nezastihly.

Silvestrovské derby mezi fotbalisty Sparty (v rudém) a Slavie. | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

V ligové tabulce je to poměrně jasné. Sparta ztrácí na Slavii jednadvacet bodů a musel by se asi stát sportovní zázrak, aby ji v jarní části sezóny dokázala ještě pronásledovat. Na to se ale v poslední den roku opravdu nehraje.