Zesnulý Silvio Berlusconi je připomínán především jako vysoce kontroverzní politik a podnikatel, ale zapomínat se nesmí ani na jeho dlouholeté působení ve fotbale. Málokterý klubový majitel v Evropě se tak otiskl do sportovních dějin, jako Berlusconi v AC Milán. Ani ke stáru neztrácel chuť angažovat se, o čemž svědčí to, že podceňovanou Monzu protlačil do Serie A.

Silvio Berlusconi na tribuně při sledování zápasu AC Milán. | Foto: ČTK/AP Photo/Luca Bruno

„Jde o srdeční záležitost. Ano, je to drahé, ale nejkrásnější ženy taky něco stojí,“ prohlásil Silvio Berlusconi v roce 1986, kdy převzal krachující AC Milán. Tato slova tak nějak shrnují Berlusconiho postoj k fotbalu i k opačnému pohlaví. Vlastnictví fotbalového giganta prostě patřilo k životnímu stylu svérázného podnikatele.

Nutno zdůraznit, že slavný milánský velkoklub má kontroverznímu magnátovi a politikovi za co vděčit. Berlusconi zachránil „Rossoneri“ od bankrotu a okamžitě do týmu napumpoval nevídané peníze. Přivedl nizozemské legendy Marco van Bastena, Franka Rijkaarda a Ruuda Gullita, stejně jako trenéra Arrigo Sacchiho, jenž ze zahraničních a domácích hvězd udělal na přelomu 80. a 90. let skoro neporazitelný tým.

„Po mafii a pizze jsme třetí nejslavnější věc z Itálie,“ komentoval Berlusconi zlaté milánské časy. Kromě výše zmíněných Nizozemců jsou s jeho érou pevně spjatá jména jako Paolo Maldini, Franco Baresi, Marcel Desailly, George Weah, později třeba Andrej Ševčenko, Alessandro Nesta, Kaká či Andrea Pirlo. V letech 2005 až 2011 hrál za AC Milán také český reprezentant Marek Jankulovski.

Pletl se do všeho

Berlusconi rozhodně nebyl rezervovaný majitel, který se trenérům neplete do řemesla. Často osobně zasahoval do rozhodování o posilách, stejně jako do ryze taktických záležitostí. Slavný je třeba jeho veřejný vzkaz tehdejšímu trenérovi Carlu Ancelottimu: „Od pondělí bude jakýkoli milánský trenér povinně hrát se dvěma útočníky. To není žádost, ale příkaz.“

Podobných výroků se dají najít desítky. Pracovat pro Berlusconiho byl pro některé trenéry a funkcionáře tak trochu očistec. Když ráno otevírali noviny, nikdy nevěděli, zda jejich upovídaný boss zase neprohlásil něco nečekaného.

V čele AC Milán stál přes třicet let a klub za tu dobu získal 29 trofejí, včetně osmi triumfů v Serii A a pěti vítězství v Lize mistrů. Sluší se také dodat, že Berlusconiho tým se zapletl do známé korupční aféry v italském fotbale v roce 2006, kdy byl potrestán odečtem patnácti bodů. Později se klub potýkal s vážnými finančními trably a Berlusconi byl víceméně donucen svou milovanou hračku prodat.

Moc dlouho ale bez fotbalu nevydržel – v roce 2018 koupil AC Monza, tehdy třetiligový tým. A co následovalo? Rychlý postup do Serie B a loni poprvé v historii další postup do Serie A.

Jsem zvyklý vyhrávat

„Všechno se změnilo. Když jsme přišli, chodilo tu na zápasy 300 lidí. Teď jich chodí 10 tisíc,“ chlubil se Berlusconi. Spolu s ním do Monzy přišel i zdejší rodák Adriano Galliani, jeho klíčový spolupracovník z celého období v AC Milán. Hned to bylo znát.

Berlusconi věděl, jak své hráče motivovat. Hitem na sociálních sítích se stal tento jeho slib na vánoční oslavě: „Budete teď hrát proti Milánu, proti Juventusu. Jestli porazíte některý z těchto velkých týmů, přivezu vám do šatny celý autobus prostitutek.“ Fotbalisté Monzy se smáli, řada Italů se ale při vzpomínce na četné sexuální aférky bývalého premiéra moc nebavila.

Stárnoucí miliardář měl s Monzou velké plány. „Tenhle klub, založený v roce 1912, čekal 110 let na postup do první ligy. Teď musíme vyhrát titul, dostat se do Ligy mistrů a vyhrát i ji. Jsem zvyklý vyhrávat,“ prohlásil například.

První sezona Monzy mezi elitou ovšem nebyla tak zářivá, byť konečná 11. příčka není pro absolutního nováčka žádnou ostudou. Pokud v budoucnu dosáhne na nové úspěchy, šéf Silvio už u toho nebude. Ať byl, jaký byl, ve světě fotbalu se na něj zřejmě bude vzpomínat přece jen lépe než třeba v politice.