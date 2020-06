Z plánů i těšení se sešlo. Šampionát byl odložen. Po pandemii koronaviru se má hrát až za rok.

V rozhovoru pro Deník se někdejší člen reprezentace rozpovídal o tom, kdy zase hráči vyběhnou na trávník a jak pauza zamíchá se složením národního týmu.

Pojďme to vzít od toho, co asi zajímá fanoušky nejvíc. Můžou Češi na posunu Eura vydělat?

Přál bych si to, ale je těžké říct, jak to za rok bude vypadat. Hlavní je, aby hráči byli zdraví. A ve formě.

Nepředpokládáte tedy, že se v týmu objeví nováčci?

Řekněme si na rovinu, že na výběr moc nemáme. Asi všichni včetně mě by si přáli, aby měl trenér Jaroslav Šilhavý při nominacích zamotanou hlavu. Zatím se to moc nestávalo…

Dalo by se tedy říct, že osa týmu je jasná a pokud se ti hráči nezraní, tak se s nimi počítá?

Nechci říkat, že někdo má něco jistého, ale… Národní tým je teď čitelný. Ten náš obvyklý základ tvoří osmdesát procent stále stejných jmen. Je to logické, vzhledem k tomu, kde hrají a kolik toho v českém dresu odehráli. Ale potřebovali bychom víc vybírat.

Jaká by podle vás byla ideální situace?

Mít na každém postu tři čtyři možnosti. Třeba jako u brankářů.

Na druhou stranu, rok navíc by mohl pomoci talentům…

Rok je dlouhá doba, to máte pravdu. Někdo může výrazně vyskočit. Ale pozor, může to být jak mladík, tak třeba i matador, který chytí druhou mízu.

Měl jsem na mysli hlavně sparťana Adama Hložka. Teď je mu sedmnáct let a už pokukuje po áčku. Je možné, že jej povoláte?

Nevím. Obecně lze říct, že záleží jen na něm.

Takhle mladý hráč za ČR nehrál. Rekord drží Jan Polák, který debutoval v osmnácti letech…

Nechci předjímat. Ale řeknu obecně: věk není překážka. Můžeme vzít i dorostence, když bude mít výkonnost.

Pak jsou tady další talentovaní hráči jako Pavel Bucha, Ladislav Krejčí nebo Ondřej Šašinka. Sledujete je?

Bavíme se o různých jménech. U těchto členů jednadvacítky to samozřejmě řešíme i s jejím trenérem Karlem Krejčím. Ta součinnost tady funguje.

A neuvažovali jste třeba i kvůli tomu o nějakém testovacím zápase?

Tohle je složitá věc. Víte, máme dané termíny, které reprezentace může využít. A když nejsou, tak si nedokážu představit, že by nám kluby vyšly vstříc. Ale je fakt, že jsme diskutovali o tom, že bychom se alespoň potkali, ale nakonec jsme to zavrhli. Hráči jsou dost vytížení.

Naposledy jste se sešli loni na podzim. Neztrácí se tím jakási společná vazba?

Je to dlouhá doba, ale jsme ve spojení.

Jak?

Díky mobilům. Kluci mají whatsappovou skupinu. Já mám také skupinu s užším kádrem, s takovými těmi staršími hráči. Posíláme si navzájem novinky, důležité informace. Tohle naštěstí funguje.

Řešíte tam i to, koho si přát jako posledního soka do skupiny na Euru?

Nabízejí se Skotové, o tom jsme se v týmu bavili. Strhlo by to víc lidí, byla by krásná atmosféra. Třeba utkání mezi Skotskem a Anglií by bylo dost zajímavé.

A koho byste si přáli nejméně? Dodatečnou kvalifikaci budou dál hrát Izrael, Norsko, Srbsko.

Srbsko je nepříjemný tým. Jako jakýkoli jiný soupeř z Balkánu. Užili jsme si Kosovo, v uvozovkách.

Pojďme zpátky ke Skotsku. Právě tam jste měli během Eura bydlet i trénovat. Platí to i pro rok 2021?

Chtěli bychom to zachovat. Měli jsme to vyřešené, dali nám celé patro a ladili jsme jen maličkosti. Samozřejmě všechno záleží na formátu Eura. Kdyby se to ještě měnilo a dali nás třeba do Mnichova, tak tam přece nebudeme létat z Edinburghu. S logistikou musíme počkat.

V tuhle chvíli jste za sebou také měli mít výjezd do USA, kemp v Tyrolsku… Zrušené zápasy s Mexikem a Itálií jsou pasé?

Teď jsme to zamrazili. Čekáme, co řekne UEFA. Nikdo ani neví, co bude na podzim, jaké budou termíny na jaře. Ale do Itálie bychom rádi, smlouva byla podepsaná.

Fotbalová asociace během koronavirové stopky šetřila. Týkalo se snížení platů také reprezentace?

Ano, byla nám snížena mzda, jak řekl pan Malík.

Poslední otázka. Fotbal se vrací k životu. Neplánujete už také nějaké výjezdy za hráči v cizině?

Monitorujeme situaci. Není to zatím nic jednoduchého. Někde se otevírají hranice pomaleji, stadiony nejsou přístupné… Proto teď trenéři sledují zblízka pouze hráče doma. Až se situace uklidní, vyrazí i do ciziny.