Mezinárodní skandál a ostuda v Nizozemsku. Fotbalisté Legie Varšava prohráli v Konferenční lize na horké půdě Alkmaaru 0:1, opravdové peklo ale zažili až po zápase. Policie u klubového autobusu zatkla dva spoluhráče českého útočníka Tomáše Pekharta a napadla majitele a prezidenta polské Legie Dariusze Mioduského. Podobnou divočinu zažili i fotbalisté Slavie na stadionu Rangers.

Nizozemká policie zataraila klubový autobus Legie. | Foto: Profimedia

To, co následovalo po utkání mezi AZ Alkmaar a Legií Varšava (1:0) v Konferenční lize, nemá s fotbalem nic společného. Hráči polského vicemistra i s Tomášem Pekhartem mířili do autobusu, když najednou došlo k uzavření stadionu. Podle přítomných polských novinářů na místě začal zmatek. To vedlo k potyčkám týmu s policií, někteří členové štábu Legie dostali několik ran obuškem a dokonce byl napaden a zraněn i majitel klubu Dariusz Mioduski.

Fotbalový skandál: Hráč Šachtaru Sikan se neudržel, dal pěstí opilému Rusovi

„Policie zatarasila autobus, ve kterém se skrývali hráči, trenéři a několik členů delegace. Po nějaké době se objevily nervy a vzrušené diskuse. V jednu chvíli se agrese strážníků zaměřila na prezidenta klubu Dariusze Mioduského, který byl odtlačen štítem a zasažen do obličeje. Dva hráči Josue a Radovan Pankov byli zatčeni,“ popsal děsivé scény přímo z místa polský novinář Piotr Kamieniecki.

Fotbalisté byli odvedeni v poutech na policejní stanici. Původně měli být převezeni do Amsterdamu, ale nakonec zůstali v Alkmaaru, kde strávili noc. Portugalec ani Srb neodletěli s týmem zpět do Polska.

Podle Nizozemců došlo k uzavření stadionu kvůli obavám z polských fanoušků, kteří odcházeli ve stejnou dobu a představovali hrozbu pro ostatní. Už před zápasem totiž došlo k výtržnostem. „Fanoušci Legie vtrhli do vchodu na stadion. Jednotka na místě je nemohla zastavit. Jeden policista ztratil vědomí,“ píše De Telegraaf s odvoláním na nizozemskou policii.

Fanoušci s obušky a pepřákem

Fanoušci si od policistů vzali obušky a pepřový sprej. Legia byla nizozemskou stranou obviněna z porušení předzápasové dohody klubů a policie ohledně setrvání fanoušků v Alkmaaru.

Šílené chvilky ve Skotsku: Slavii hlídala policie, Kúdela byl napaden pěstmi

Do případu se vložilo polské ministerstvo zahraničí, které incident prošetří. „Zejména analyzujeme, zda nizozemská policie a zaměstnanci klubu AZ Alkmaar porušili zákon vůči polským občanům a zaměstnancům Legie Warszawa,“ uvedl síti X zástupce ředitele Pawel Jablonski.

Podobný chaos zažili přede dvěma lety i fotbalisté Slavie. Ano, jde o nechvalně proslulé utkání proti Rangers, ve kterém Ondřej Kúdela rasisticky nadával Glenu Kamarovi a brankář Ondřej Kolář schytal brutální kop do hlavy.

Nevraživá atmosféra se tehdy přenesla i mimo trávník. Pražané po vítězství 2:0 nebyli vpuštěni do kabiny. Následně došlo v útrobách Ibrox Parku k potyčce. Kamara cestou do kabin Kúdelu napadl a zbil, a to za přítomnosti trenéra Stevena Gerrarda. Slávisty pak ze stadionu na hotel doprovodila policie.