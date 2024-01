Tureckem otřásá fotbalový skandál. V hlavní roli se ocitl izraelský reprezentant Sagiv Jehezkel, který podpořil svůj národ ve válce proti Hamásu. Jeho oslava gólu za Antalyaspor rozpoutala peklo. Klub ho okamžitě vyřadil z kádru. Fanoušci zuřili, načež přijela policie a hráče zatkla.

Izraelský fotbalista Sagiv Jehezkel a moment, o kterém se teď mluví | Foto: Profimedia

Písečné pláže, tyrkysově zbarvené moře i krásná příroda. To je provincie Antalya na pobřeží Středozemního moře. V létě ráj, kam míří miliony turistů. Nehledě na náboženství islám a jiné zvyky.

A právě odlišnost mezi viděním světa se stala osudným Jehezkelovi.

Žid pocházející z předměstí Tel Avivu totiž v nedělním utkání Antalyaspor - Trabzonspor (1:1) vstřelil gól, jímž svému týmu zajistil remízu a bod do tabulky turecké Superligy.

Útok na národní hodnoty Turecka

Nic by se nestalo, pokud by zároveň nepodpořil svůj národ ve válce s teroristickým hnutím Hamás. Ale to udělal.

Ukázal na obvaz na paži, kde měl napsáno: 100 dní, 7. října. Odkazoval tak na už sto dní trvající konflikt, jenž začal masivním útokem na Izrael právě 7. října, a na zadržované zajatce. Motiv doprovodil Davidovou hvězdou, symbolem judaismu i státu Izrael.

Antalyaspor sice fotku z oslavy nasdílel na sociální síti X, leč zůstala tam jen pár okamžiků. Po vlně nenávistných příspěvků ji klub smazal. Skandál však už byl na světě. Z televizních záběrů Jehezkelovo gesto nikdo nedostane.

A právě proto případ nekončí, ale eskaluje. Turecko (podporující nároky Palestiny) hovoří o útoku na národní hodnoty.

Zatčení a vzetí do vazby

Klub, kde ještě nedávno působil český reprezentant Ondřej Čelůstka a předtím se tam mihli Petr Janda a Milan Baroš, se rozhodl jednat. Funkcionáři vzkázali Jehezkelovi, že je vyřazen z kádru a jeho kontrakt byl přerušen.

To však není zdaleka vše. Ozvali se politici, mimo jiné ministr spravedlnosti Yılmaz Tunç, muž blízký prezidentovi Recepu Tayyipovi Erdoganovi. "Úřad hlavního státního zastupitelství v Antalyi zahájil vyšetřování proti izraelskému fotbalistovi Sagivu Jehezkelovi za zločin veřejného podněcování veřejnosti k nenávisti kvůli jeho ošklivé akci na podporu izraelského masakru v Gaze. Odsuzujeme útoky Izraele, který se dopustil zločinů proti lidskosti. Vždy budeme stát na straně utlačovaných Palestinců," vzkázal Tunç.

Jehezkel se ocitl v nemilosti. 28letý fotbalista a otec sotva půlročního syna byl dokonce zatčen policií a vzat do vazby, jak večer napsal turecký deník Daily Sabah. Další kroky tureckých úřadů jsou v tuto chvíli zahaleny tajemstvím.

"Odsuzujeme jednání fotbalisty Jehezkela, souhlasíme s jeho potrestáním od klubu a zahájíme disciplinární řízení," oznámili zástupci tureckého fotbalového svazu (TFF).

Na veřejnost se dostávají další reakce: bývalý slavný rozhodčí z 90. let a nyní fotbalový komentátor Ahmet Çakar požaduje, aby Antalyaspor (nyní sedmý v tabulce) kontumačně prohrál. Mnozí připomínají, že Jehezkel odmítl už v říjnu držet minutu ticha za oběti v Gaze.

Blíží se zápas Sparty i mač na Euru

Logicky úplně jinak vnímají případ v Izraeli. Média podotýkají, že pokud by hráč měl dostat výpověď, jak se tvrdí, náleží mu štědré odstupné. Údajně ve výši jednoho milionu dolarů (více než 22 milionů korun). Smlouvu totiž podepsal v září roku 2023 na tři sezony.

Jehezkel je kromě jiného reprezentant, letos naskočil do šesti zápasů.

I proto bude mít aféra přesah do širého fotbalového světa. Antalya navíc není jen turistickou bránou Turecké riviéry, je to i místo, kam spousta fotbalových klubů včetně těch z Česka míří v zimě za přípravou.

Kromě toho v únoru potká Sparta v Evropské lize Galatasaray Istanbul a na evropském šampionátu Češi v červnu vyzvou Turecko.