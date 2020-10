Skončí Malík v čele FAČR? Nahradit by ho mohla „velká jména“

Atomová bomba, která spadla do českého fotbalu předminulý pátek, podle všeho změní rozložení sil. Zatčen byl místopředseda asociace Roman Berbr, jednoznačně nejmocnější postava největšího spolku v Česku a to počtem členů i financemi, které do něj od státu jdou.

Roman Berbr a Martin Malík | Foto: Profimedia