Fotbalisté Slavie vlétli do domácí odvety osmifinále Evropské ligy s AC Milán pořádně nažhavení, chtěli se porvat s gigantem o postup. Jenže už po dvaceti minutách je zchladil rozhodčí Glenn Nyberg, který hodně přísně vyloučil Tomáše Holeše. Pražané v deseti do poločasu třikrát inkasovali a bylo rozhodnuto. Doma padli 1:3 a v Evropě končí.

Kapitán Tomáš Holeš byl v odvetě s AC Milán přísně vyloučen. | Foto: CPA

Na San Siru v deseti, v Edenu v deseti. Oba zápasy s AC Milán měly totožný scénář. Slávisté doma i venku přišli brzo o jednoho hráče a tím si souboj s favoritem zkomplikovali. Pražané stejně jako před týdnem v Itálii hráli v odvetě většinu zápasu v oslabení po vyloučení Tomáše Holeše z 20. minuty.

Kapitán „sešívaných“ uviděl červenou kartu poté, co kolíky došlápl na Davida Calabriu. Švédský rozhodčí Glenn Nyberg vyloučil Holeše až po zhlédnutí videa. Kdyby VAR nezasáhl, kapitánovi by ostrý zákrok prošel. Nebyl totiž úmyslný.

„Tohle není zjevná chyba, aby musel vstoupit VAR. Za mě použitý špatně. Pokud by sudí dal červenou hned, tak se bavíme o zcela jiné situaci,“ napsal na platformě X Petr Nerad, bývalý prvoligový fotbalista a mládežnický reprezentant.

Šlo o zlomový moment odvety v Praze. Hosté přesilovku rychle využili, do poločasu se prosadili třikrát, zvítězili 3:1 a postoupili dál.

Další úlet syna legendy. Nejdřív plivanec, teď Thuram čapl soupeře za přirození

Nyberg si na internetu vysloužil ostrou kritiku. Červená za takový faul? „Ani náhodou. Podlehl volání VARu,“ měl jasno expert Jakub Podaný.

„To rozhodně není červená kata, je to pro mě rozčarování,“ žasl v přímým přenosu spolukomentátor utkání David Kobylík. „Slavia byla lepší, mačkala AC Milán, ale zápas si bohužel vzal do rukou hlavní rozhodčí a Slavii poslal do kolen,“ rozčiloval se mistr Evropy do 21 let.

Milán se přijel válet

Červená karta spustila emoce na hřišti i na tribunách, odkud přiletělo na hrací plochu několik kelímků s pitím. Fanoušci ve vyprodaném Edenu dávali svou nespokojenost pískáním a házením kelímků na trávník.

„Glenn Nyberg se asi v nejbližší době do pražské hospody nevydá,“ glosoval na síti X jeden ze zahraničních fanoušků.

Reagoval dokonce i slavný hokejista Jakub Voráček, kterému se nepozdával výkon Italů: „Škoda, že Milán se přijel válet.“

Pro Slavii tak má učinkování v Evropě hořkou pachuť.