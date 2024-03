Fotbalisty Slavie čeká dosud nejdůležitější mač letošní sezony, před bitvou se slavným AC Milán ale v týmu žádné napětí nepanuje. Dokazuje to pohoda na předzápasovém tréninku v Edenu, na kterém si kouč Jindřich Trpišovský a klubový boss Jaroslav Tvrdík zahráli čáru.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský a boss klubu Jaroslav Tvrdík si na tréninku zahráli čáru. | Foto: se svolením CPA

Do Prahy se valí další velkoklub. Týden po nájezdu Liverpoolu na Letnou dorazí do Edenu hvězdný AC Milán. Fotbalisté Slavie si chtějí čtvrteční odvetu osmifinále Evropské ligy před vyprodaným stadionem užít, ale hlavně touží postoupit.

Naděje umírá poslední. Slavia vzývá zázrak v Edenu. Postup Sparty? Spíš utopie

K tomu ovšem musejí „sešívaní“ předvést nadstandardní výkon, první zápas na San Siru totiž prohráli 2:4. Před slávisty stojí přetěžký úkol, nervozitou ale den před utkáním netrpěli. Ba naopak. Předzápasový trénink provázela pohodová atmosféra. Na trávníku se objevil i klubový šéf Jaroslav Tvrdík, který byl v dobré náladě. S koučem Jindřichem Trpišovským se náramně bavili a společně si dokonce zahráli čáru.

Fotbalový svátek se vším všudy

„Máme nastavení takové, že bude plný dům, fanoušci se přijdou podívat na velký zápas. Věřím, že všichni fanoušci v republice se těší, budou se dívat na zápas českého klubu proti světovému týmu. Minulý týden hrál v Praze proti Spartě Liverpool, teď je tady AC Milán. Všichni se těší. Bude to fotbalový svátek se vším všudy, ať to dopadne jakkoliv,“ nechal se slyšet Trpišovský.

„Chceme především podat co nejlepší výkon, fotbalový, mentální i fyzický. Chceme navázat na práci, kterou jsme začali před týdnem v Miláně. Samozřejmě chceme zápas zvládnout, chceme postoupit. Pak uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl na tiskové konferenci.

Slavia hraje vyřazovací fázi pohárů pod trenérem Trpišovským počtvrté a usiluje o to, aby zopakovala účast ve čtvrtfinále Evropské ligy z let 2019 a 2021. Čtvrteční odveta začne ve vyprodaném Edenu v 18:45.