Český fotbal řeší vážné obvinění. Nový majitel libereckého Slovanu Ondřej Kania tvrdí, že lidé z asociace - pod výhrůžkou vyloučení z evropských soutěží – tlačili na to, aby Jan Nezmar vstoupil zpátky do FAČR. V tom případě by totiž mohlo být zahájeno disciplinární řízení se Slavií kvůli možnému ovlivnění nejvyšší soutěže v mistrovské sezoně, kdy Nezmar působil v Edenu jako sportovní ředitel.

Nový majitel Slovanu Liberec Ondřej Kania. | Foto: se svolením CzechCrunch

Nezmarovo jméno figuruje v policejních odposleších v úplatkářské aféře bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra. Zatčený boss, který nyní stojí před soudem, měl mít od Slavie slíbený milionový úplatek za zisk titulu v sezoně 2018/19. V té době Nezmar zastával post sportovního ředitele vršovického klubu.

Nezmar skončil ve Slavii v srpnu 2020, letos v dubnu se ovšem vrátil do fotbalu, když se stal generálním ředitelem Liberce. Následně se rozhodl dobrovolně vstoupit zpět do asociace. Díky tomu nad ním získala etická komise pravomoc a mohla s ním zahájit disciplinární řízení v kauze ovlivňování zápasů. A taky jít po Slavii.

Kania v podcastu Insider prozradil, že lidi z asociace vehementně usilovali o okamžitý vstup Nezmara do FAČR, aby se slávistická kauze mohla znovu otevřít. Na majitele Slovanu vyvíjeli tlak. V reakcích na sítích psal dokonce o vyhrožování.

„Byl na nás vyvinut velký tlak, aby Honza vstoupil do FAČR hned. Kdyby tam vstoupil až další týden, celá kauza by byla na straně Slavie promlčená a nikdo by ji nemohl popotahovat,“ odtajnil Kania v rozhovoru s Tomášem Jirsou a Michalem Půrem.

Naznačil tím, že někdo z vedení českého fotbalu usiluje o poškození Slavie. „Myslím si, že to nemůže být náhoda. Nám to hned nedošlo, nespojili jsme si to. My jsme tomu tlaku neustoupili, Honza tam chtěl vstoupit proto, aby šel před etickou komisi a mohl vysvětlit, jak to reálně bylo, protože to nikdy předtím neudělal,“ pokračoval mladý podnikatel Kania, který letos koupil liberecký klub.

FAČR: Tlak nikdo nevyvíjel

Nezmar přitom ani nemusel do FAČR vstupovat. „Volali nám lidi z FAČR, že to není pravda, že nás za to můžou vyloučit z evropských soutěží a tyhle nesmysly. My na to máme jednoznačný právní posudek, že je to blbost. Předpokládali, že jsme úplní idioti. Přišlo mi to hodně zvláštní,“ divil se Kania.

FAČR se proti tvrzení libereckého šéfa ohradil. „Žádný tlak FAČR v tomto směru nevyvíjel,“ uvedl pro Deník Petr Šedivý, mluvčí fotbalové asociace. „Ondřej Kania své vyjádření nekonkretizoval, nicméně sám přiznává, že Jan Nezmar chtěl vstupem do FAČR docílit otevření případu na půdě etické komise,“ dodal Šedivý s tím, že v tuto chvíli jde jen o prošetřování.

„Jsem na to zvědavý, bude to zajímavý. Myslím si, že o té kauze vím víc, než naprostá většina lidí, protože na začátku jsem si to musel s Honzou vyřešit. Podle mě je dobře, že to půjde před etickou komisi, celé je to nesmysl, prokazatelně,“ zdůraznil Kania.

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík jakékoli korupční jednání odmítá.